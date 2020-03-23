Lokanta ve restoranlarda masa sandalye yasağı başladı

İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı, "Lokanta, restoran, pastane" gibi yemek yenilen yerleri kapsayan işyerlerinde sadece paket servis yapılabileceğine yönelik kararı gece 24:00 itibariyle yürürlüğe girdi. Karar sonrasında Beşiktaş, Şişli, Fatih ve Üsküdar'da çok sayıda lokanta, restoran ve pastane karara uyarak iş yerlindeki sandalyeleri kaldırdı.

Üsküdar Çengelköy'de Kokoreççilik yapan Mehmet Erözcan “Müşterilerimizi maalesef içeriye alamıyoruz. Ancak paket servisi olarak hizmeti veriyoruz. Yeter ki koronavirüsünden kurtaralım. Biz esnaflar her türlü her şeye varız” dedi.

"YEMEK YEMEYE GELMİŞTİK"

Aksaray'da alınan karara uyduklarını belirten Ahmet Gök, "Verilen karara uyduk. İçeride ve dışarıdaki masaları kaldırdık. Sadece paket servise başladık. Dışarıya paket servisi göndereceğiz" diye konuştu. Yemek yemeye gelen bazı müşteriler, "Yemek yemeye geldik. Akşam haberimiz oldu. Paket yaptırıp evde yiyeceğiz" açıklamasında bulundu.

GENELGE NE DİYOR?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ek bir genelge gönderdi. Genelgede, koronavirüse karşı vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla lokanta ve restoranlar hariç olmak üzere birçok umuma açık yerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulduğu hatırlatıldı. Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler kapsamında salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek amacıyla lokanta, restoran, pastane ve benzeri iş yerleri için ilave tedbirlerin alınması gerekli görüldüğü belirtilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:

“Buna göre, gönderilen genelge kapsamında, içkili, içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerleri, bugün saat 24:00 itibariyle sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet verecek. Bu nedenle tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerlerinin oturma alanlarını kaldırmaları sağlanacak, bu alanlara müşteri kabul etmemeleri konusunda gerekli işlemler yapılacak.”(DHA)

65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma sınırlaması