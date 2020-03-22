Altınokta Körler Derneği: Metrolar ölüm tuzağı olmaktan çıkarılmalı

Altınokta Körler Derneği Ankara Şubesi, üyelerinden 34 yaşında görme engelli Tahir Kermen'in dün Ankara Beşevler Ankaray istasyonunda Kızılay yönüne gitmek isterken 2 vagon arasına düşerek yaşamını yitirmesi üzerine yazılı açıklama yayınladı.

Ankaray ve metro istasyonlarında bu tür kazaların ilk kez olmadığının hatırlatıldığı açıklamada, daha önce de bir çok görme engelli arkadaşlarının raylara düşerek yaralandığı belirtilerek, Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanına ve yetkililerine defalarca başvuru yapıldığının altı çizildi.

Ölümle sonuçlanacak vahim kazaların meydana gelmemesi için önlem alınmasının talep edildiği açıklamada, kaza geçiren arkadaşları adına açtıkları davaların lehlerine sonuçlandığı da hatırlatıldı.

'ÖNLEMLER ALINMAZSA TEPKİ GÖSTERECEĞİZ'

Çay yolu metrosunun büyük bölümünde halen bulunmayan ayakla veya beyaz bastonla hissedilebilir kabartmalı sarı güvenlik şeritlerinin derhal yapılması talebinde bulunulan açıklamanın devamında şunlar yer aldı:

“Tren vagonları arasında bulunan boşlukların körükle kapatılmasını ya da İstanbul’da Marmaray istasyonlarındaki tren durduğunda kapı ile birlikte açılan güvenlik setlerinin yapılmasını ve platformlarda sürekli görevli bulundurulmasını talep ediyoruz. Önceki belediye yetkililerinin duyarsızlığı bu dönem yetkililerince de sürdürülürse üyelerimizle ve geniş engelli kitlesiyle birlikte gerekli tepkileri göstereceğimizi, yeni kazaların ve yeni ölümlerin olmaması, metro ve Ankaray istasyonlarının ölüm tuzağı olmaktan çıkarılması için elimizden gelen her şeyi yapma kararlılığında olduğumuzu kamuoyuna ve tüm yetkililere duyuruyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye, EGO ve BUGSAŞ yetkilileri olmak üzere tüm ilgilileri yeni kazalar ve başka ölümler olmadan gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz.” (HABER MERKEZİ)