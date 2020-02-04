Amedspor: Şiddet uygulayacağınız Cizrespor yok artık

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Cizrespor’un ligden çekilme kararına ilişkin açıklama yapan Amedspor Kulüp Başkanı Metin Kılavuz, “Marşlar ve ırkçı sloganlarınızla karşılayıp, şiddet uygulayacağınız Cizrespor yok artık” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Cizrespor, sosyal medya hesabından, TFF ve Merkez Hakem Kuruluna (MHK) karşı güçlerinin yetmediğini belirtip, kendi sahaları ve deplasmanlarda görmüş oldukları adaletsizlik ve ırkçılık sebebiyle ligten çekildiğini duyurdu. Amedspor Kulüp Başkanı Metin Kılavuz, Cizrespor’un ligden çekilme kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kılavuz, marşlar ve ırkçı sloganlarla karşılanıp şiddete maruz bırakılan Cizrespor’un artık olmadığını söyledi.

IRKÇI SLOGANLAR, KÜFÜR VE ŞİDDET

Cizrespor Kulüp Başkanı Maruf Sefinç’in çekilme kararıyla ilgili açıklamasını anladıklarını ifade eden Kılavuz, benzer durumları kendilerinin de yaşadıklarını belirtti. Kılavuz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sporda rekabet eşitliğini sağlamakla görevli ve sorumlu olan kurumların rekabeti ortadan kaldıran yaklaşımlarının nasıl sorunlu olduğunun mağduruyuz. Her deplasmanda marşlarla karşılanma, hazır kıta tribünlerde ötekileştirmeye azami çaba sarf ettiğiniz Doğu’nun takımlarına yönelik ırkçı sloganlar, küfür ve şiddet... Sporun evrensel tanımının milliyetçilik tohumlarının atılıp, gübrelenip, sulanıp boy verdirildiği stadyumlar ve spor salonları… Spor alanları arena, sporcular gladyatör mizansenini alkışlayan kitleler… Ne oluyor?"

"BİR SES DE AMEDSPOR’DAN GELSİN"

“Vicdan ve sağduyu, bu suskun çığlığa yüksek tonda ne zaman ses verecek?” diye soran Kılavuz, “Bizler, yani sizin ‘oralılar’ dedikleriniz, avazımızın çıktığı kadar ses veriyoruz” dedi. Kılavuz, “Bir ses de Amedspor’dan gelsin. Bir umut belki sağır olmayan kulaklar kalmışsa duysun diye. Bölge illeri kaç profesyonel kulüp ile temsil ediliyor? Yıllık faaliyet raporlarınızda ne kadar yer kaplıyoruz? Gözlemci ve temsilcilerinizin raporlarını yazan kalem her ilde aynı mı?” ifadelerini kullandı.

"KENDİLERİNE AİT OLMAYAN SONUÇ"

Cizrespor Başkanı Maruf Sefinç’i aradığını söyleyen Kılavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Telefonla arayıp dayanışma duygularımızı değerli Maruf Başkan’a ilettim. Değerli Başkan çekilme kararının nedenlerini izah etti. ‘Çekildik, birazdan futbolcuları uğurlayacağım’ dedi. Sözün bittiği yer! Cizrespor’un ligden çekilme kararı, nedenlerinin kendilerine ait olmadığı bir sonuçtur. Nedenlerin sahiplerini, birazcık da olsa kalmışsa, vicdanlı ve sağduyulu davranmaya davet ediyoruz"

"CİZRESPOR AMEDSPOR’DUR"

Futbolun sahada oynanması gerektiğinin altını çizen Kılavuz, "Marşlar ve ırkçı sloganlarınızla karşılayıp, şiddet uygulayacağınız Cizrespor yok artık. Vicdansız düdük çalacağınız ve adil olmayan kalemlerinizle yazacağınız raporlara karşılık bir Cizrespor yok artık. Kırmızıyı severiz ama acilen renk yeşil olmalı. Futbol masada değil, sahada güzeldir. Her bijî Cizrespor. Cizrespor Amedspor’dur" diye konuştu. (Diyarbakır/MA)

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