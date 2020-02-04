HDP Milletvekili Pero Dündar Mardin Belediyesindeki yolsuzlukları sordu

HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar, 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporları’nda yer alan Mardin Büyükşehir Belediyesindeki usulsüzlüklerle ilgili araştırma ve soruşturma önergesi verdi. Belediyenin milyonlarca liralık zarara uğratıldığını ve ihale şartları oluşmadan ihaleler yapıldığını belirten Dündar, yaşanan usulsüzlüklerle ilgili araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söyledi.

“BELEDİYE MİLYONLARCA LİRALIK ZARARA UĞRATILDI”

2016 yılında DBP’li belediyelere atanan kayyumların birçok yolsuzluk ve usulsüzlüğe imza attığının 2017 Sayıştay denetim raporları ile onaylandığını söyleyen Dündar, “Kayyum atanan belediyelerde aynı yolsuzluklar ve usulsüzlüklerin devam ettiği, belediye kaynaklarının talan edildiği, belediyenin milyonlarca liralık zarara uğratıldığı, usule aykırı ihaleler yapıldığı 2018 yılı Sayıştay denetim raporlarında da yer almıştır” dedi.

“İHALE YAPILMADAN 121 ARAÇ TEMİN EDİLDİ”

Dündar, “38 milyonluk 16 ihaleyi ‘mevzuata aykırı’ yaptığı, ihalelerin adrese teslim yapıldığı ve belediyenin 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde, araç kiralama hizmet alımı işinin Kamu İhale Kanunu’na göre ihale yapılması gerekirken ihale yapılmadan protokolle 121 araç temin ettiği belirtilmiştir. Belediye araçlar için sonradan düzeltme ihalesi yaptığını iddia etmiş ama Sayıştay kayıtlarda bahsedilen ihaleye ulaşamadığını söyleyerek, kamu zararını tespit etmiştir” diye konuştu.

“PROJELER ŞARTLAR OLUŞMADAN İHALE EDİLDİ”

Nusaybin, Dargeçit, Derik ve Yeşilli ilçelerinde imar planı kapsamında gerçekleştirilen projelerin, Pazarlık Usulü İhale Şartları oluşmamasına rağmen bu yöntemle ihale edildiğini vurgulayan Dündar, “Daha öncede usulsüz ihale edildiği bilgisi kamuoyuna yansıyan ‘Nusaybin İlçesi Vahşi Çöp Depolama ve Ağaçlandırma Yapım İşi’ Sayıştay raporu ile de onaylanmıştır. Usule aykırı yapılan bir diğer işlem ise ‘Yeşilli İlçesi Meydan Düzenlemesi Yapım İşinin’ ihalesidir. Belediye, Cumhurbaşkanının ilçeye ziyaret gerçekleştireceğini, bu yüzden çöp tepeleri oluşan meydanın acilen düzenlenmesi gerektiğini gerekçe göstererek usulsüzlüğü açıklamaya çalışmıştır” dedi.

Dündar, söz konusu bu usulsüzlüklerin soruşturma/kovuşturma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, kamu kaynaklarının nereye hangi amaçla aktarıldığı, ilgili usulsüzlüklerin sorumlularının açığa çıkarılması ve kamu yararı yönünde hangi tedbirlerin alınacağının belirlenmesi amacıyla bir araştırma komisyonunun kurulması gerektiğini belirterek araştırma önergesi verdi.

Pero Dündar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından cevaplanması üzerine verdiği soru önergesinde şu soruları sordu:“- Sayıştay raporları ile de ortaya çıkan Mardin Büyükşehir Belediyesinde yaşanan usulsüzlüklere ilişkin bir açıklama yapacak mısınız?

Söz konusu usulsüzlükleri gerçekleştiren kayyım ve yönetimi hakkında herhangi bir cezai yaptırımın olmamasının nedeni nedir? Bu kişiler neden korunmaktadır?

9 adet taşınmaz varlık muhasebe kayıtlarında yer almamasının yasal dayanağı nedir?

31 Mart seçimleri öncesi 121 araç hangi amaçla ne için kiralanmıştır?

Usule uygun gerçekleştirilmeyen ihalelerin iptal edilmesi ve sorumlular hakkında cezai yaptırım uygulanacak mıdır?

Atanan kayyımların yolsuzluklarla anılmasını nasıl karşılıyorsunuz?” (HABER MERKEZİ)

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