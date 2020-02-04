İzmir'in Menemen ilçesinde, Suriyeli hamile bir kadın ve 5 yaşındaki oğlu evde ölü bulundu.

AA'nın haberine göre, Irmak Mahallesi'ndeki bir evden uzun süre bir çocuğun ağladığını fark eden mahalle halkı, söz konusu ikamete girdi. Kapısı açık olan evde bir kadının hareketsiz yattığını, başında da bir çocuğun ağladığını gören mahalleli, durumu 112 Acil Servis ekipleri ile polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, evdeki 35 yaşındaki Suriyeli Manar Alahmed'in bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Ekipler evin diğer odasında 5 yaşındaki Muhammed adlı çocuğu da hareketsiz şekilde buldu. İlk incelemede çocuğun boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Suriyeli kadın ile çocuğunun cansız bedenleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mahalle muhtarı ve yurttaşlarla konuşan muhabirimizin aktardığına göre, 2 senedir aynı mahallede oturan kadının evinden dün akşam saatlerinde tartışma sesleri geldi. Öldürülen kadının eşi hakkında ise henüz bir bilgi yok.

Mahallede oturan bir yurttaş ise, kadının bilezikleri olduğunu ve hırsızlık süsü verilerek öldürülmüş olabileceğini söyledi.

Cinayetle ilgili 3 kişi ise gözaltına alındı. (HABER MERKEZİ)

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