04 Şubat 2020 10:47

Fransa'da avukatlardan "emeklilik reformu" protestosu

Fransa'da avukatlar, hükümetin "emeklilik reformu" dayatmasını protesto etmek için greve gitti.

Emeklilik reformuna karşı greve çıkan avukatlar

Fotoğraf: AA

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    Fransa'da binlerce avukat, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto etmek için greve çıktı.

    AA'da yer alan habere göre, çeşitli kentlerden başkent Paris'e gelen avukatlar, Bastille Meydanı'ndan Opera Meydanı'na yürüdü. Avukatlar, emeklilik reformunun geri çekilmesi ve emeklilikte kendilerine tanınan ayrıcalıkların kaldırılmamasını talep ediyor. Avukatlar, Macron ve reform karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı.

    GREV ETKİLİ OLDU, DURUŞMALAR ERTELENDİ

    Ülkedeki 164 baronun grevi nedeniyle bugün görülmesi gereken duruşmalar yapılmadı. Vergi kaçakçılığından 4 yıl hapis cezasına çarptırılan Paris'in banliyölerinden Levallois-Perret'in eski Belediye Başkanı Patrick Balkany hakkında açılan yolsuzluk davasının duruşması da yarına ertelendi.

    24 Ocak'ta Bakanlar Kurulu'na sunulan reformun 17 Şubat'ta Ulusal Meclis'e gelmesi bekleniyor.

    Emeklilik reformuna karşı greve çıkan avukatlar

    Fotoğraf: AA

    HALK REFORMU İSTEMİYOR

    Macron yönetimi, reformun hayata geçirilmesi, sendikalar ise geri çekilmesi konusunda ısrar ediyor. Son yapılan ankete göre, Fransa halkının yüzde 75'i reformun geri çekilmesini veya üzerinde değişiklik yapılmasını istiyor.

    Emeklilik reformuna karşı 5 Aralık'tan bu yana protestolar düzenleniyor. Bu grevler de son 34 yılın en uzun grevi oldu.

    Bu arada, reforma karşı çıkanlar sendikaların çağrısıyla  5 Ocak'ta yeniden eylem yapacak.

    Fransa'da hükümetin emeklilik yasası reformu karşısında genel grev silahını çeken işçi ve emekçiler, hükümete geri adım attırmış; 12 Ocak'ta 64 yaş uygulamasından "geçici" olarak vazgeçildiği açıklanmıştı.

    Emeklilik reformuna karşı greve çıkan avukatlar

    Fotoğraf: AA

    (DIŞ HABERLER)

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