Mersin’de sağlık emekçileri alacakları için 2 saat iş bıraktı
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde sağlık emekçileri, ödenmeyen fazla mesai ve performans ücretleri için 2 saatlik iş bırakma eylemi yaptı.
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışan sağlık emekçileri, 2 saatlik iş bırakma eylemi yaparak ödenmeyen fazla mesai ve performans ücretlerini istedi.
SES, Türk Sağlık-Sen, Mersin Tabip Odası Mersin Üniversitesi Asistan Hekimler Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasında hastanenin mali durumu ileri sürülerek uzun süredir ödemelerin geciktirildiği belirtildi. Mali durumdan hastane emekçilerinin sorumlu olmadığı ifade edilen açıklamada, zaman zaman hastaların rtedavi olamadığı, öğrencilerin ise eğitim hakkından mahrum kaldığı vurgulandı.
Hastanenin yaşadığı mali sorunların hastane yönetimi ve hükümetin sağlık politikalarından kaynaklandığını da söyleyen sağlık emekçileri, faturanın kendilerine çıkarılmasını kabul etmeyeceklerini vurguladı. (Mersin/EVRENSEL)