Madımak sanığı Ahmet Turan Kılıç'ın salıverilmesine Antalya'da tepki gösterildi

Madımak katliamı sanığı Ahmet Turan Kılıç'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sağlık sorunları gerekçe gösterilerek cezaevinden salıverilmesine Pir Sultan Abdal Alevi Kültür Derneği Antalya Şubesi tepki gösterdi.

Pir Sultan Abdal Alevi Kültür Derneği Antalya Şubesi adına basın açıklaması okuyan Hasibe Akpınar devletin 27 yıllık adaletsizliğe devam ettiğini söyleyerek "Sivas Katliamı’nın zaman aşımı için milletimize hayırlı olsun diyenlerin affetme kararıyla birlikte başta Aleviler olmak üzere demokrasiden, laiklikten yana olan milyonlarca insanın vicdanına bir kez daha darbe indirildi" diye konuştu.

“Madımak Katliamı'nın üstünü örtmeye ve katilleri aklamaya çalışanlar tarihin karanlık sayfalarında çoktan yerlerini aldı” diyen Akpınar “Devletin yapması gereken adaleti sağlamak” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından söz alan Hüseyin Gazi Metin de katliamların Kerbeladan beri devam ettiğini söyleyerek “Katliam sadece toplumun bir kesimine yapılmadı, demokrasiye, laikliğe yapıldı” dedi. Bu katliamların tekrarlanmasını engellemek ve geçmişte olanlardan da hesap sormak için Alevilerin ve bütün ezilenlerin bir araya gelmesi gerektiğini söyleyerek sözlerini bitirdi.

Basın açıklamasına siyasi partiler, dernekler ve demokratik kitle örgütleri de katıldı. (Antalya/EVRENSEL)

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