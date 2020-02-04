04 Şubat 2020 10:37
Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro protesto edildi
Sao Paolo'da Metalurji çalışanları bir araya gelerek Devlet Başkanı Bolsonaro'yu protesto etti.
Fotoğraf: AA
Brezilya'nın Sao Paolo şehrinde, Metalurji çalışanları bir araya gelerek Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu protesto etti. (Sao Paolo/AA)
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