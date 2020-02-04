60 yaş üstü yurttaşlar ulaşımın yoğun olduğu saatlerde tam bilet ücreti ödeyecek

Belediyelere ve demiryollarına ait şehir içi toplu taşıma araçlarından indirimli ya da ücretsiz yararlanan 60 yaş ve üstü yurttaşların, mesai başlangıcı ve bitişi sebebiyle ulaşımda yoğunluğun yaşandığı saatlerde tam bilet parası ödemelerini zorunlu hale sokacak bir yasa taslağı gündemde.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, AKP tarafından hazırlanan yerel yönetimler düzenleme taslağında, 60 yaş üstü yurttaşların şehir içi ulaşımında kısmi zamanlı olarak tam bilet ücreti ödemesi önerisi var. Aynı taslak, emlak vergisine, çöp vergisine ve dolayısıyla su faturalarına büyük zamlar getirecek olması ile de haber olmuştu.

Yakın bir zamanda Meclise sunulması beklenen taslak düzenlemenin yasalaşması halinde, mesai başlangıç ve bitiş saatlerine yakın saatlerde 60 ve üstü yaştaki yurttaşlar, belediyelerin ve demiryollarının ulaşım araçlarına binerken tam bilet parası ödeyecek.

10 MİLYONDAN FAZLA YURTTAŞI İLGİLENDİRİYOR

TÜİK'e göre ülkede 60-64 yaş arasında 3 milyon 446 bin, 65 yaş üstünde ise 7 milyon 186 bin olmak üzere bu uygulamadan etkilenecek toplam 10 milyon 632 bin yurttaş bulunuyor.

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