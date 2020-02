4 Şubat Dünya Kanser Günü | Kanser eden kayıtsızlık

Birkan BULUT

Ankara

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, 4 Şubat Dünya Kanser Günü öncesinde hazırladığı raporda, erken teşhisin hayat kurtardığı kanser konusunda gerekli önlemlerin alınmadığına dikkat çekti. Yüceer, Sağlık Bakanlığının 2011-2016 yılları arasında Marmara Bölgesi’nde yaptığı araştırmanın sonuçlarını ise hâlâ açıklamadığına vurgu yaptı.

CHP’li Candan Yüceer’in hazırladığı rapora göre, risk grubundaki yaş aralığına göre, 14 milyon kadının 5 yılda bir serviks kanseri, 12 milyon kadının iki yılda bir meme kanseri, 13 milyon kişinin de iki yılda bir kolon kanseri taramasından geçmesi gerekiyor.

Türk Tabipleri Birliğinin hesaplamasına göre ise yılda yaklaşık 15 milyon kişi taramadan geçmeli. Ancak bakanlığın bu konuda elindeki verileri paylaşmadığını belirten Yüceer, bu konuda tek verinin TÜİK’in 2016’da yayımladığı bir araştırma olduğunu aktararak “Buna göre kadınların yüzde 71.1’i hiç mamografi çektirmemiş, 2 yıldan kısa süre içerisinde ise kadınların yalnızca yüzde 16.1’i mamografi çektirdi” dedi. Yüceer, kadınların yüzde 69’unun da hiç smear testi yaptırmadığını kaydederek “Türkiye’de kanser nedenli ölümlerin en yüksek olduğu iller arasında Kırklareli birinci sırada. Kirliliğiyle gündeme gelen Ergene Nehri Havzası’nın bulunduğu Trakya’da ise kanserden ölüm oranları yüksek” dedi.

BAKANLIK AÇIKLAMADI, AÇIKLAYANA CEZA VERDİ

Sağlık Bakanlığının 2011-2016 yılları arasında Marmara Bölgesi’nde çevresel faktörlerin sağlık üzerine etkileriyle ilgili bir araştırma yaptığını ama 3 yıldır sonuçları açıklamadığını belirten Yüceer, “Daha vahimi bu araştırmanın varlığından bir bilim insanının cesaretiyle haberdar olduk. Araştırmadan bizi haberdar eden Bülent Şık, konuyla ilgili hazırladığı yazı dizisi nedeniyle yargılanıp ceza aldı” dedi.

Kanserin yaygın olduğu Trakya’da, kanser hastalarına hizmet verecek yeterli sayıda ve donanımda sağlık merkezleri, onkoloji hastaneleri bulunmadığına vurgu yapan Yüceer, Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ışın tedavisi ünitesi kurulması için açılan ihalelerin de bakanlığın baskısıyla iptal edildiği iddialarını aktardı.

Sağlık Bakanlığının göstermelik kamu spotlarının ötesine geçmesi gerektiğini belirten Yüceer, “Bakanlık bu konunun bir halk sağlığı sorunu olduğunu kabul etmeli. Birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumlardan başlayarak kanserin erken teşhisi ve tedavisi için gerekli mekanizmayı oluşturmalıdır. Konunun takibi, değerlendirilmesi ve politika oluşturulması için tıp fakülteleri ve sağlık meslek örgütlerinin içinde yer aldığı bir yapı kurulmalıdır” dedi.

HER ALTI ÖLÜMDEN BİRİNİN NEDENİ KANSER

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Akciğer Kanseri Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Yılmaz, Türkiye’de yılda 60 bin akciğer kanseri hastasının tedavi gördüğünü kaydederek, erken evrede tanı alan akciğer kanseri hastalarında sağ kalım oranlarının yüzde 70’lerin üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla açıklama yapan Yılmaz, Türkiye’de her gün 450 kişinin, yılda 164 bin kişinin kanser tanısı aldığını aktardı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre her yıl yaklaşık 9.6 milyon insanın, kanser nedeniyle hayatını kaybettiğine işaret eden Yılmaz, her 6 ölümden birinin nedeninin kanser olduğuna değindi. (AA)