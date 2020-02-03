İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli, kendisi hakkında müfettiş incelemesi istedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, hakkındaki iddiaların incelenmesi için müfettiş incelemesi istedi.

Talebi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından paylaştı. Ongun paylaşımında şunları kaydetti:

“Hakkındaki iddiaların incelenmesi ve gerekli görüldüğü takdirde soruşturulması için İBB Genel Sekreter Yardımcımız Yeşim Meltem Şişli, kendi rızası ve imzasıyla müfettiş incelemesi talep etmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”

Ongun’un paylaştığı Yeşim Meltem Şişli imzalı dilekçede şu ifadeler yer aldı:

“31 Ocak 2020 tarihli Yeni Şafak Gazetesinde, sonrasında bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yayını yapılan, şahsım ve kurumsal görevimi hedef alan; 19 Ağustos 2019 tarihinde İSMEK’teki kadın bölge sorumluları ile yapılan bir toplantıda, “Çalışanlara yönelik hakaretlerde bulunduğum, ayrıca sosyal durumları yaşam tarzları ve medeni halleri üzerinden aşağılayıcı ve alaycı tavırlarda bulunduğum, çalışanlara mobbing uyguladığım” şeklinde iddialarda bulunulmuştur.

Şahsım yanında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kurumsal kimliğini de hedef alan, yukarıda açıklamaktan dahi üzüntü duyduğum iddialara ilişkin olarak, hesap verme sorumluluğumun, hukuk önündeki tüm haklarımın korunması ve gerekli hukuki adımların atılmasına yönelik olarak, tüm iddialar bakımından gerçeklerin tüm yönleriyle açığa çıkarılabilmesi, masumiyetimin tespit ve tescili için inceleme yapılması talebinde bulunuyorum.”

İMAMOĞLU: İNCELEME BAŞLATTIK, ŞU ANA KADAR BİR TESPİTİMİZ YOK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu'nun yapım işlerinin yeniden başlama töreni sonrası basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, Yeşim Meltem Şişli ile ilgili bir soruyu, "Söz konusu iddiaların doğruluğu ile ilgili şu ana kadar bir tespitiniz oldu mu" şeklindeki soruyu ise "İnceleme devam ediyor. Böyle bir şey olduğunda zaten böyle konuşmam. Şu anda böyle bir tespitimiz yok" diye cevapladı.

BAKANLIK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Yeşim Meltem Şişli'nin, düzenlenen bir toplantıda İSMEK bölge sorumlusu kadınlara hakaret ve aşağılayıcı sözler sarf ettiği ve sonrasında bazı çalışanların işlerine son verdiği iddia edilmişti.

Bu iddiaların basında yer almasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konunun soruşturulması için müfettiş görevlendirirken, İSMEK bölge sorumlusu 14 kadın da kadın çalışanlara hakaret ettiği iddiasıyla İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. (HABER MERKEZİ)