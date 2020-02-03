03 Şubat 2020 21:14

İBB, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfının Üsküdar'daki kaçak binasını mühürledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Acıbadem'de Aziz Mahmud Hüdayi Vakfına tahsis edilen alandaki yurt inşaatını, imar planına aykırı olduğu için mühürledi.

Fotoğraf: Evrensel

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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Üsküdar Acıbadem'de mülkiyeti ilçe belediyesine ait olan ve 49 yıllığına Aziz Mahmud Hüdayi Vakfına tahsis edilen alandaki yurt inşaatını, imar planına aykırı olduğu için mühürledi.

    İnşaatta planlara aykırılıklar tespit eden büyükşehir belediyesi, konuya ilişkin inceleme tutanaklarını ilçe belediyesiyle paylaşyı ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca tüm bilgi ve belgelerin İBB Başkanlığına gönderilmesini talep etti.

    İLÇE BELEDİYESİ 3 KAT DEDİ, YAPI 4 KAT ÇIKTI

    İlçe belediyesinin 30 Eylül 2019 tarihli yazısında, inşaata "3 bodrum kat + zemin kat + 3 normal kat + çatı katı" olarak yapı ruhsatının verildiği, inşaatın onaylı projesi doğrultusunda devam ettiği ifade edildi.

    Ancak İBB İmar Müdürlüğü ekiplerinin yerinde incelemesinde yapının, 3 bodrum kat +  zemin kat +  4 normal kat + çatı seviyesinde betonarme karkasın tamamlandığı, ince işlerin de devam ettiği tespit edildi.

    MÜHÜR SÖKÜLEREK İNŞAATA DEVAM EDİLDİ

    İBB, inşaatın 4. normal katının, 1/1000 ölçekli Üsküdar ilçesi Acıbadem Mahallesi 1093 Ada, 28 Parsel ve Doğusundaki Tescil Dışı Alana ait Uygulama İmar Planına ve 23.06.2007 tarihli İstanbul İmar Yönetmeliğine aykırı olduğundan yapı ruhsatının iptal edilmesi; inşai faaliyetin durdurulması ve ruhsata bağlanması mümkün olmayan son katın yıkımına ilişkin encümen kararı alınması yönündeki yazısını ilçe belediyesine iletti.

    İBB ekipleri, ilçe belediyesinden yanıt alınamaması üzerine, gerekli yasal süre tanındıktan sonra, 10 Ocak 2020 tarihinde yapıyı mühürledi.

    Ancak, mührün sökülerek inşaata yeniden devam edildiğinin tespiti üzerine, 31 Ocak 2020 tarihinde İBB tarafından tutanak düzenlendi.

    İBB Başkanlığı, kaçak yapılaşmaya izin verilmeyeceğini, bu konuda tüm yasal hakların kullanılacağını bildirdi.

    KADİR TOPBAŞ'IN AĞABEYİ, VAKFIN YÖNETİM KURULU BAŞKANI

    Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, AKP'ye yakınlığıyla biliniyor.

    Daha önce de sık sık bedelsiz devredilen binalar ve belediyelerden aldığı yüklü miktardaki bağışlarla gündeme gelen vakfın Yönetim Kurulu Başkanı, İBB'nin eski başkanı Kadir Topbaş'ın ağabeyi ve BİM'in hissedarlarından Ahmet Hamdi Topbaş. Vakfın yönetim kurulunda yine aynı aileden Abdurrahman Topbaş da yer alıyor.

    Vakfın, Nakşibendi tarikatının Erenköy Cemaati ile ilişkili olduğu da daha önce basında yer almıştı.

    "Panama Belgeleri"nde de vakfın topladığı bağışları yurt dışındaki off-shore hesaplara aktardığı yer almıştı. (HABER MERKEZİ)

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