04 Şubat 2020 02:57

Birinci basamak sağlık hizmetleri nasıl tasfiye edildi?

SES Eskişehir Şube Eş Başkanı Dr. Birtürk Özkavak Evrensel'e yazdı: "Bütüncül basamaklandırılmış entegre kamusal finansmanı ve kadrolu çalışmayı esas alan sağlık sistemi terk edildi. "

fotoğraf:pexels

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL İŞÇİ-SENDİKA
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    Dr. Birtürk ÖZKAVAK
    SES Eskişehir Şube Eş Başkanı

    Geçtiğimiz günlerde pratisyen hekimlik kolunun 30’uncu yılını, önemli değerlendirmeler eşliğinde kutladık. Türkiye’nin birçok köşesinden gelen pratisyen hekimler yaşadıkları sorunları, çözüm önerilerini; geçmişteki var olan durumla bugünü karşılaştırarak tartıştı. Pratisyen Hekim Kolu TTB içinde 30 yıl önce kurulmuş, Türkiye hekim hareketinin yükselmesinde, Türkiye sağlık ortamının tartışılmasında ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin gündemde tutulmasında çok önemli katkıları olmuştu, olmaya da devam ediyor.

    Birinci basamaktaki sorunlar bu toplantıda etraflıca konuşuldu. Çünkü pratisyen hekimler birinci basamak sağlık hizmetlerinin en önemli unsurlarından biridir. Sözünü ettiğimiz toplantı, örgütlenme ihtiyacının her geçen gün daha da büyüdüğünü de gösterdi. Toplantı çıktıları ve kendi gözlemlerimiz üzerinde yaptığımız değerlendirmeleri aktarıyoruz.

    BULAŞICI HASTALIKLAR YENİDEN TÜREDİ

    Başta koruyucu sağlık hizmetleri olmak üzere; çevre sağlığı, bağışıklama, tedavi, danışmanlık, ana çocuk sağlığı hizmetleri (Gebe ve bebek izleme hizmetleri, aşılama) gibi sağlığın tüm temel yaklaşımlarının, ilk elden ve halka en yakın yerden eşit, ücretsiz ve nitelikli olarak verilmesini, birinci basamak sağlık hizmetleri olarak değerlendirmek gerekir.

    Ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin geçmişinde birinci basamak sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi özellikle 1960’lardan sonra çok daha nitelikli, bilimsel bir yaklaşımla ele alınmaya başlanmıştı. Kurgulanan sağlık ocakları, yukarıda bahsettiğim sorunları bütüncül yaklaşımla çözme, istihdam ve hizmetin planlanması/finansmanı gibi birçok alanda önemli sıçrama yaratmıştı.

    Sağlık ocaklarının kurulma süreçleri dünyadaki gelişmelerden ve sosyalizmin etkisinden ayrı değerlendirilemez. Çok önemli başarılara imza atılan bağışıklama hizmetlerinin ilerletilmesi, birçok bulaşıcı hastalığın yok edilecek kadar geriletilmesi; çiçeğin, kızamığın çocuk felcinin yok edilmesi hep bu süreçte elde edilen başarılardır. Ancak sonraki dönemde ortaya çıkan neoliberal dalgayla beraber, sağlık ocakları giderek itibarsızlaştırılarak yok edildi. Bütüncül basamaklandırılmış entegre kamusal finansmanı ve kadrolu çalışmayı esas alan sağlık sistemi terk edildi. Yerine parçalanmış, özelleştirilmiş, güvenceli çalışmanın yok edildiği “aile hekimliği sistemi” getirildi.

    ASIL DARBE KORUYUCU HEKİMLİĞE

    Gelinen yerde, sağlık ticari bir alan haline getirilmiştir. Sağlık hizmetlerinin kalitesi, niteliği önemli gerilemeler yaşamıştır. Sağlık ocaklarının yok edilmesinin üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen, propaganda edilen hiçbir hedef tutmamıştır. İddia edildiği gibi ne pratisyen hekimlerin “itibarı” yükselmiştir ne de ailelerin 24 saat ulaşabilecek “aile hekimleri” olmuştur. Tam tersine her gün şiddet gören, envai çeşit baskıya maruz kalan sağlık emekçileri kadrosuz güvencesiz çalışmanın başat kılındığı bir ortamda düşük ücretlere, esnek çalışmaya maruz bırakılmıştır.

    Kamu binalarında hayli yüksek standartlarda eşit hizmet verme amacı taşıyan sağlık ocakları yerine; her mahallenin ekonomik yapısına uygun Aile Sağlığı Merkezleri kuruldu. Başlarda ücretlerin göreceli yüksekliği sorunların dillendirilmesini ötelemekteydi. Ancak geldiğimiz noktada sorunların devasa boyutlara ulaştığını görüyoruz.

    Birinci basamakta biriken yapısal sorunların aile hekimliği sistemiyle çözülemeyeceği çok net görülmektedir. Çünkü daha baştan yok edilen bütüncül entegre basamaklandırılmış koruyucu hekimliğe önem veren yaklaşımlar terk edilmiş; sahadan kopulmuş, bilimden uzaklaşılmıştır. Bu yaklaşımın geldiği yer binlerce aşısız çocuk, artan bulaşıcı hastalıklar, bozuk gıdalar, sağlıksız çevre ve okullar, gelişme gerilikleri ve çözülemeyen çok temel sağlık sorunları ve şiddet olarak karşımıza çıkmıştır.

    Bağışıklama hizmetlerinde önemli sorunlar vardır. Yasal boşluklar, sağlık yönetiminin bilimsellikten uzak tutulması sebebiyle aşı retleri tehlikeli bir boyuta ulaşmıştır. Hekimlerin saha ile ilişkisinin kesilmesi neticesinde, göç vb. nedenlerle aşılanamayan çocuklarda bulaşıcı hastalıklar artış göstermiştir. Çocuk felci, kızamık hatta difteri gibi hastalıklar yenidan hortlamıştır.  

    İSİM DEĞİŞTİ YAPISAL SORUNLAR GELDİ

    Sağlık hizmetlerine bütüncül yaklaşımın terk edilmesi ve basamaklandırılmış sağlık hizmetinin sadece lafta kalması ile birlikte aile hekimliğindeki örgütlenme modeli de “Ücretlendirilmiş çalışma biçimini” getirmiştir. İş barışı bakımından da mesleki tanımlar altüst edilmiştir. Böylece mutsuz, motivasyonsuz çalışanlar yaratılmıştır.

    Bu süreçte, geçmişte çok önemli başarı gösteren aile planlaması alanında da gerileme başlamıştır. Eskiden tüm sağlık ocaklarında yaygın olarak dağıtılan kontraseptif materyal giderek azaltılmaktadır. Ayrıca danışmanlık hizmetlerinde edilgen bir yaklaşım öne çıkarılmaktadır. Artık aile sağlığı merkezlerinde aylık koruma iğnesi oral kontraseptifler bile bulunamamaktadır. Bu alandaki hizmetler ideolojik bir körlüğün hakim kılındığı gerici bir yaklaşımın gölgesinde sürdürülmektedir

    Yine başka bir önemli problem de çevre ve gıda sağlığı, sağlıklı su ve tüm bunların denetiminin birinci basamak sağlık hizmet birimlerinden koparılarak kadükleştirilmiş olmasıdır. Her gün karşılaştığımız onlarca gıda zehirlenmesi ve çevre sorunları da bunun sonucudur.  

    Bugün birinci basamak sağlık hizmetlerini çeşitli adlarla yürüten kurumlar dert yumağı haline gelmiştir. Yapısal sorunlar, daha ilk günden bu sistemin gitmeyeceğini göstermesine rağmen ısrarla aynı hataya devam edilmektedir. Halk, hak ettiği ücretsiz, nitelikli, eşit, bilimsel sağlık hizmetini alamadığı gibi çalışanlar da düşük ücretlere, esnek-güvencesiz çalışmaya mahkum edilmektedir.

    Çözüm ise halkın gerçek sağlık sorunlarına yönelik bir yaklaşımla mümkündür. Sağlık emekçilerine insanca çalışma koşullarının sağlanması ve insanca bir ücret, yanı sıra örgütlenme özgürlüğünün sağlanması da bu çözümün vazgeçilmez koşuludur.

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    Birinci basamak sağlık hizmetleri nasıl tasfiye edildi?
    Birinci basamak sağlık hizmetleri nasıl tasfiye edildi?

    SES Eskişehir Şube Eş Başkanı Dr. Birtürk Özkavak Evrensel'e yazdı: "Bütüncül basamaklandırılmış entegre kamusal finansmanı ve kadrolu çalışmayı esas alan sağlık sistemi terk edildi. "

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