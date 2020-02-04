Gülhan ÜNAL

Mustafa TANYELİ

İzmir

Alevi Kültür Dernekleri Buca Şubesi Cemevi Başkanı ve GYK Üyesi Hüseyin Gökçe ekonomik krizle birlikte halkın daha çok yardıma muhtaç hale geldiğini belirterek, “Dar gelirli vatandaşlarımıza devlet sahip çıkmadı, biz de ayrım yapmadan yardım çalışmalarına başladık” dedi.

İşsizlik, yoksulluk ve kriz İzmir’de her geçen gün biraz daha ağırlığını hissettiriyor. Ekonomik nedenlerle intihar vakalarının artması üzerine yardımları hızlandırdıklarını belirten Gökçe, “Bu ülkede bir insan açlıktan dolayı intihar ediyorsa öncelikle o ülkenin adaletini, hukukunu gözden geçirmek gerekir. Acı verici ama dar gelirli vatandaşlarımıza devletin sahip çıkmaması hepimizi derinden üzdü. Seyirci kalmamak adına Alevi Kültür Derneği olarak dil, din, ırk ayrımı yapmadan orada olmamız gerektiğine inandık. Aşımızı, lokmanızı paylaşmamız gerektiğini düşündük. Yaşanan sıkıntılı dönemde birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor. İmkanları zorlayarak, dernek kapımızı gerek ihtiyacı olan öğrencilere gerekse maddi sıkıntısı olan canlara açtık” diye konuştu.

‘HALKIN BİLİNÇLENMESİ LAZIM’

2012 yılından beri yardım çalışması içinde olduklarını ifade eden Dernek Başkanı Gökçe, krizle birlikte buna hız vermek durumunda kaldıklarını söyledi. Gökçe devamında şunları dile getirdi: “Öğrencilere ev eşyaları veriyoruz. Sabah çorba, öğlen yemek vermeye başladık. Ev eşyalarını çevremize yaptığımız çağrılarla topluyoruz. Mutluluğun tarifi beklentisiz yardımlaşmadır bizim için.”

İzmir’de yoksulluk tablosuna da değinen Gökçe, “Geçmiş yıllara göre çocuklarını okutabilmek, geçinebilmek için kırk tane market geziyorlar insanlar. Elbette daha ucuza alabilmek için. Yoksul insanlar aldıklarının sağlıklı olup olmadığına bakarlar mı? Pazarlar bittikten sonra saat 7-8 sekiz gibi çöplük içinde sebze topluyorlar. Komşuları görmesin diye başka semt pazarlarına gidiyorlar” ifadelerini kullandı. Gökçe son olarak, “Hep danışıklı döğüş içindeler, gerçekleri halka yansıtmıyorlar. Halkın artık bilinçlenmesi lazım, bilinçli örgütlenme şart” diye konuştu.