03 Şubat 2020 19:17

Eşini zincirle boğarak öldüren erkeğe ağırlaştırılmış müebbet değil 20 yıl verildi

Eşi Zeynep Öztürk'ü bıçakla yaralayıp zincirle boğarak öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Ercan Öztürk'e yalnızca 20 yıl hapis cezası verildi. Aile karara itiraz edecek.

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL KADIN
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    Aydın'ın Efeler ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Öztürk'ü (45) elinden bıçakla yaralayıp zincirle boğarak öldüren Ercan Öztürk'ün (51) ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Öztürk'e sadece 20 yıl hapis cezası verdi. Karara tepki gösteren Zeynep Öztürk'ün ailesi, itiraz edeceklerini söyledi.

    Demirören Haber Ajansının haberine göre Ercan Öztürk, 3 Nisan'da görülecek boşanma davası öncesi, daha önce iş yerini üzerine yaptığı eşi Zeynep Öztürk'ten tapuyu kendisine devretmesini istedi. Zeynep Öztürk'ün kabul etmemesi üzerine Ercan Öztürk, 22 Mart'ta, Efeler Mahallesi'ndeki iş yerinde 1 çocuk annesi kadına bıçak ve zincirle saldırdı. Zeynep Öztürk'ü elinden yaralayan ve zincirle boğarak öldüren Ercan Öztürk, ardından polise teslim oldu.

    "DÜKKANA GELMESİYDİ BU OLAY YAŞANMAZDI" DİYE SAVUNMA YAPTI

    Öztürk hakkında, Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

    Davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanık Ercan Öztürk, avukatı, Zeynep Öztürk'ün babası Ahmet Adlı, kardeşi Osman Adlı, ailenin avukatı ve CHP Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Ekiz katıldı.

    Mahkemede avukat ve tanıkların dinlenmesinin ardından sanık Ercan Öztürk ifade verdi. Pişman olduğunu öne süren sanık Öztürk, "Keşke bu olay yaşanmasaydı. Hem kendisinden hem de ailesinden özür diliyorum. Zeynep, dükkana gelmese bu olay yaşanmazdı" dedi.

    Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanan Öztürk'e 20 yıl hapis cezası verdi.

    "KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ"

    Zeynep Öztürk'ün babası Ahmet Adlı ve kardeşi Osman Adlı

    Zeynep Öztürk'ün babası Ahmet Adlı (önde) ve kardeşi Osman Adlı (solda) | Fotoğraf: Burhan Ceylan/DHA

    Duruşma çıkışında, mahkemenin verdiği kararı kabullenemediklerini, itiraz edeceklerini belirten öldürülen Zeynep Öztürk'ün babası Ahmet Adlı, "Bizim istediğimizin çok altında bir ceza verdiler. Kızımın çok seveni vardı. 100 yıl ceza bekliyordum. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bir üst mahkemeye itirazda bulunacağız" dedi.

    "DAHA ÖNCEKİ DARP RAPORLARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMUYOR"

    Osman Adlı da "Ablamı öldüren kişiye müebbet hapis cezası verilmesini bekliyorduk. Bu dava sonucunda sütten çıkmış ak kaşık gibi oldu. Daha önceki darp raporları göz önünde bulundurulmuyor. Neymiş, başkasından gelen bir mesaj varmış, eğer mesajla insan öldürülüyorsa herkes birbirini öldürsün. Bu olay bu kadar basitse sanığa 20 yıl vereceklerine serbest bıraksınlar bundan daha iyi olurdu" diyerek karara tepkisini dile getirdi.

    "TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

    CHP Efeler Kadın Kolları Başkanı Özlem Ekiz de "Duruşmaları takip etik ama maalesef 'adalet' yine erkekten yana oldu. Olayı tüm kadın cinayetlerinde olduğu gibi namus cinayetine çevirdiler, ölen öldüğüyle kaldı. Kendisini savunamıyor. Geride kalan ne derse bir sonuç elde ediliyor. Biz de bu davanın peşini bırakmayacağız. Aileyle birlikte gerekli itirazları yapacağız ve her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz. Kadın cinayetlerinin olmadığı, çocuk istismarının olmadığı bir ülke istiyoruz. Ama bu kararlar üzerine maalesef her gün kadın cinayetleri artarak devam edecek" dedi. (HABER MERKEZİ)

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