Finlandiya’da IŞİD'li ikiz kardeşler Speicher katliamından yargılanıyor

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Irak doğumlu IŞİD’li ikiz kardeşler, 2014 yılında Tikrit kenti yakınlarında Speicher Kampı’nda çoğunluğu Şii bini aşkın asker ve öğrencinin öldürüldüğü katliama katılma suçundan yargılanıyor.

2015 yılında Avrupa’ya yönelik sığınmacı akını sırasında Finlandiya’ya gelerek iltica talebinde bulunan 23 yaşlarında olan Irak doğumlu kardeşler, mülteci kampında kaldıkları sırada yapılan bir ihbar sonucu Finlandiya İstihbarat Örgütü ve Merkezi Kriminal Polisi’nin ortak operasyonunda gözaltına alındı.

2017’nin Mayıs ayında Birkaland İlk Mahkemesi, ikiz kardeşler aleyhinde kanıt bulunamadığı gerekçesiyle beraatlarını kararlaştırdı. Güvenlik nedeniyle tanıkların gerçek kimliklerini açıklamaktan kaçınmaları mahkemenin beraat kararı vermesinde etkili oldu. Kardeşlerden birinin katliama katıldığını gösteren video görüntüleri ve tanık anlatımları olmasına rağmen mahkeme delilleri yeterli bulmadı.

11 KİŞİYİ ÖLDÜRMEKLE SUÇLANIYORLAR

Savcının itirazı üzerine dava Abo Üst Mahkemesi’nde görülmeye başladı. Savcı, ikiz kardeşlerin katliama katılma suçu işlediklerini ve 11 kişinin ölümünden sorumlu olduklarını belirterek ömür boyu hapis cezasına çarptırılmalarını istiyor.

Savcının daha önce güvenlik sorunundan dolayı anonim olan tanıkları kimliklerini açıklamaya ikna etmesinin ve Birleşmiş Milletler’in Unitad aracılığıyla topladığı delilleri mahkemeye sunmasının mahkeme kararında etkili olacağı belirtiliyor.

Tikrit’teki Speicher Kampı’nda gerçekleşen katliam IŞİD tarafından videoya çekilerek sosyal medyada propaganda amacıyla yayınlandı. Vieoda başında bere bulunan ikiz kardeşlerden birinin elindeki otomatik silahla yerde yatan askerlere ateş açtığı görülüyor.

İKİZLERDEN HANGİSİNİN ATEŞ ETTİĞİNİ BELİRLEMEK ZOR

Ancak ikiz kardeşlerin birbirilerine çok benzemeleri savcı ve mahkemenin işini zorlaştırıyor. Savcı ikizlerden hangisinin ateş ettiğinin belirlenememesi durumunda her ikisinin de cinayete yardım suçundan cezalandırılmalarını talep ediyor.

Tanıklar, Unitad’ın yardımıyla Irak’ın başkenti Bağdat’tan SEGBİS aracılığıyla bağlanarak savcı, hakim ve avukatların sorularını yanıtladı.

Finlandiya Haber Ajansı Yle’ye açıklamalar yapan Savcı Tom Laitinen, davanın Ortadoğu dışında IŞİD’e açılan en büyük dava olduğunu ve Unitad’ın yardımda bulunduğu davanın diğer IŞİD’lilerin davasında emsal teşkil edebileceğini söyledi.

Üst Mahkeme’nin kararını 28 Şubat günü açıklaması bekleniyor.