Midilli adasında mültecilerin yürüyüşüne polis engeli

Yunanistan’ın Midilli adasında bulunan Moira Kampı’nda kalan mülteciler yürüyüş yapmak istedi. Polis mültecilerin yürüyüşüne engel olmak isteyince arbede çıktı. Yunanistan polisi mültecilere gaz bombaları alttı.

Kathimerini gazetesinin haberine göre yaklaşık 2 bin mülteci adanın merkezi olan Mitillini bölgesine yürüyüş yapmak istedi. Devlete bağlı kamptaki yaşam koşullarının iyileştirilmesi talebiyle örgütlenen yürüyüş sabah yerel saatle 10.30 sularında başladı. Kamptaki mülteciler resmi işlemlerin çok yavaş işletilmesinden ve kapasitesinin oldukça üzerinde mülteciye ev sahibi yapan kampta sıkışıp kalmaktan şikayetçiler.

Midilli yerel medyasına göre yürüyüşe engel olmak isteyen polis mültecilere gaz bombalarıyla saldırdı ve Moira’dan Mitillini’ye giden yolu kapattı. Polisle mülteciler arasındaki arbedenin bir süre devam ettiği öğrenildi.

Fotoğraf: Atina Haber Ajansı/AA

BEN BURAYA PARA İÇİN GELMEDİM, GÜVENLİK İÇİN GELDİM

Polisin mültecilere saldırısının görüntüleri sosyal medyaya da yansıdı. Bu görüntülerden birine 11 ve 6 yaşlarındaki iki çocuk babası olduğu belirtilen Afganistanlı bir mülteci “Bun buraya para için gelmedim. Güvenlik için geldim. Çocuklarımın eğitimi için geldim” dediği yansıyor.

Öte yandan Reuters’ın haberine göre yürüyüş yapan mültecilerin çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyordu. Habere göre bazıları ellerinde “Özgürlük” yazılı dövizler taşıyordu.

Fotoğraf: Atina Haber Ajansı/AA

AA’nın haberine göre ise mültecilere karşı ses bombası da kullanan polisin barikatını geçmeyi başaran bazı mülteciler, Midilli şehir merkezindeki tiyatro binasının önüne çadır kurdu.

Fotoğraf: Atina Haber Ajansı/AA

Ayvalık’ın hemen karşısında bulunan Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) adası özellikle Ortadoğu’dan göç etmek zorunda kalan mülteciler için Avrupa’ya geçişte en çok kullanılan güzergahlardan biri. 2015-2016 yıllında yüz binlerce mülteci Avrupa’ya ulaşmak için Yunanistan topraklarından geçti.

Birleşmiş Milletlere göre geçtiğimiz yıl 3 bin 500’ü çocuk 74 bin mülteci Yunanistan’a ulaştı. Çoğu Türkiye’den Midilli, Sakız ve Samos adalarına geçti.

SAĞCI MİÇOTAKİS HÜKÜMETİ DENİZE BARİKAT KURUYOR

Geçtiğimiz temmuz ayında iktidara gelen sağcı Yeni Demokrasi Partisi Hükümeti ise mülteci düşmanı politikaları hızla hayata geçiriyor. Miçotakis başbakanlığındaki hükümeti, son olarak mülteci geçişini engellemek için Ege denizine yüzen barikatlar kurulması kararı açıklamıştı. 2 bin 700 metrelik bariyerin, 50 santimetresi denizin üzerinde kalacak şekilde 1 metre 10 santim yüksekliğinde olması ve yanıp sönen ışıklarla donatılmasının planlandığı duyurulmuştu.

Hükümetin bu kararına muhalefetten ve insan hakları örgütlerinden tepki yağdı.

Ana muhalefet partisi SYRIZA tarafından yapılan açıklamada, hükümetin planı “insanlık dışı” olarak nitelendirildi. Açıklamada, “halkımızın dayanışma duygusunu ve insanlığını rencide eden, Avrupa ve uluslararası standartları ihlal eden bir utanç eylemi” ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Af Örgütü Yunanistan Direktörü Gavriil Sakelaridis konuyla ilgili, “Yeni Demokrasi hükümeti, yasa dışı bir uygulamayı hayata geçirmek için yasal bir yol bulmaya çalışıyor” dedi. Sakelaridis, planın iltica hakkı gibi temel hakları ihlal ettiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan yapılan açıklamada ise “Planı basından öğrendik. Ne planladıklarını ve bariyer kurmakla neyi hedeflediklerini daha iyi anlayabilmemiz için Yunan makamlarıyla temasa geçeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Hükümetin tutumu başta kampların bulunduğu adalarda olmak üzere ülkedeki mülteci karşıtlığını da yükseltiyor. Son olarak geçtiğimiz hafta Midilli ve diğer bazı adalardaki yerel halk, mülteci karşıtı kitlesel eylemler yapmıştı.

MSF: MİDİLLİ’DEKİ MÜLTECİ ÇOCUKLARIN SAĞLIK HAKKI ENGELLENİYOR

Öte yandan geçtiğimiz hafta bir basın bildirisi yayınlayan Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, Midilli adasında kalan mülteci çocukların sağlık haklarının engellendiğini açıkladı.

Bildiride, ölüm rismi bulunan hastalıklara sahip olanlar da dahil ağır hasta çocukların sağlık hizmeti alamadığı uyarısı yapıldı. Açıklamada, “Yunan hükümeti ayrıca 55 bin sığınmacı ve Yunanistan'a belgesiz gelen insanlar için kamu tıbbi bakım hizmetlerine erişimi iptal etti. MSF, Yunan hükümetini kronik, karmaşık ve ciddi hastalıklardan muzdarip olan çocuklara öncelik vererek hemen tüm insanları tahliye etmeye çağırıyor” denildi.

MSF’nin verdiği bilgilere göre Midilli’de kronik ve hayati riski bulunan hastalıklardan muzdarip 140 mülteci çocuğun uygun sağlık hizmetine erişimi engelleniyor.

Aynı açıklamada MSF’nin Yunanistan koordinatörü Dr. Hilde Vochten’ın şu ifadelerine de yer verildi:

“Diyabet, astım ve kalp hastalığı gibi tıbbi durumlardan muzdarip, çadırlarda, hijyenik olmayan koşullarda, ihtiyaç duydukları özel tıbbi bakım ve ilaçlara erişimi olmayan birçok çocuk var. MSF acil tıbbi bakım almak üzere çocukları anakaraya aktarmak için Yunan makamlarıyla görüşüyor, ancak bazı çocuklar sağlık taramasından geçirilmesine rağmen, henüz hiçbiri aktarılmadılar” (DIŞ HABERLER)

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