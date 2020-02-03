Ayşe Karaman’ın ilaç verilerek öldürüldüğünü belgeleyen ATK raporu dosyaya girdi

Ankara Dikmen’de anestezi teknikeri Ayşe Karaman’ı ilaçla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Uzman Dr. Özgür Tarhan’ın yargılandığı davanın 3’ncü duruşması yarın Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Sanık Özgür Tarhan’ın “tasarlayarak öldürmek” suçundan yargılandığı davanın üçüncü duruşması öncesi mahkemenin yeniden istediği Adli Tıp Raporu (ATK) dosyaya girdi.

"İLAÇ KAN DÜZEYİNİN ÖLDÜRÜCÜ BOYUTUNDA"

Davanın yarın görülecek duruşması öncesi Adli Tıp Kurumu 5’inci İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan rapor dosyaya girdi. ATK raporunda, Ayşe Karaman’a damar yolundan verilen ilaca ilişkin F. isimli ilacın opiat agonisti olan bir ilaç etken maddesinin olduğu, orta ve şiddetli ağrıların tedavisinde kullanıldığı ve bağımlılık yapma potansiyelinin olduğu belirtildi. F. etkin maddesini içeren müstahzarların tedavi amaçlı olarak yetkili hekim tarafından düzenlenmiş kırmızı reçete ile verilmesi gereken kontrole tabi ilaçlardan olduğunun vurgulandığı raporda, söz konusu ilaç etkin maddesinin uyuşturucu madde olarak kullanılıp kullanılmadığı hususunun mahkeme tarafından değerlendirilmesinin uygun olacağı kaydedildi. Raporda, "F... isimli ilacın 5237 sayılı TCK'nın 188. maddesi kapsamındaki uyuşturucu veya uyarıcı maddelerden olduğu, saptanan F...'nin kan düzeyinin öldürücü olduğu mütalaa olunur" denildi.

"İLAÇ SUİSTİMAL DÜZEYİNDE"

Ayşe Karaman’ın kanında tespit edilen ilacın, bağımlılık yapabildiği, uyuşturucu madde etkisi doğuran etkisi nedeniyle suistimal edilebileceği vurgulanarak, "P...'nin uygulanan doza, verilme hızına ve beraberinde etkisini arttıracak madde olup olmamasına bağlı olarak değişmekle birlikte damar içi kullanımında etkisinin 40 saniyede başladığı, bir seferde 140 mg-175 mg'lik dozun etki süresinin 3-5 dakika olduğunun tıbben bilindiği, P...'nin anestezide kullanımındaki kan tedavi edici düzeyinin (narkoz meydana getirme düzeyinin) 2000 ng/ml-4000 ng/ml aralığında olduğu, suistimal edilen kan düzeyinin (uyuşturucu etkisinin görüldüğü ancak narkoz hali oluşturmayan düzeyinin) 220 ng/ml civarında olduğu, ölenin kanında saptanan kan P... düzeyinin suistimal edilme (sedasyon oluşturacak) düzeyinin üstünde ancak narkoz oluşturma düzeyinin altında olduğu oy birliği ile mütalaa olunur" diye belirtildi.

"CEZALANDIRILMASI GEREKMEKTE"

ATK raporunun ardından yazılı açıklama yapan dosya avukatı Tevfik Tolga Beyefendi, “Söz konusu ilaçların sanık Dr. Özgür Tarhan tarafından temin edilen ve suistimal edilen ilaçlar olduğu davanın çeşitli aşamalarında ortaya konmuş ve ispat edilmiş olduğundan, sanığın ayrıca TCK m.188 uyarınca 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan cezalandırılması gerekmektedir. Yine TCK m.188/8'de diş hekimi, hekim, eczacı, veteriner vb. meslek sahipleri bu meslekleri nedeniyle sahip oldukları imkanı kullanarak bu suçu işlerse 'verilecek ceza yarı oranında arttırılır' denilmektedir. Yani sanığa uyuşturucu madde ticareti nedeniyle verilecek cezada ayrıca cezanın arttırım sebepleri de bulunmaktadır" dedi.

Avukat Beyefendi, “Bu ilacın kandaki miktarının ölümcül düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Yani Ayşe'nin ölümüne sebep olan ilaç bu ilaçtır. Yine Ayşe'nin kanında bulunan ve uyuşturucu sınıfında değerlendirilen P... ise ameliyathane koşullarında anestezi esnasında kullanılan bir ilaçtır. Bu ilacın Ayşe'nin kanındaki miktarı ölümcül düzeyde olmamakla birlikte suistimal düzeyindedir. Davaya konu cinayet mahallinde P... içeren enjektör ve ampuller bulunmakla birlikte, F... içeren herhangi bir enjektör yahut ampul bulunamamış olması Ayşe'nin ölümünün cinayet olduğunu ve delillerin karartılmış olduğunu ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı. (MA)

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