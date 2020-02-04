04 Şubat 2020 04:13

"Gebzeli işçiler birliğini korumalı!"

Birleşik Metal-İş Sendikasının işçilere sormadan yüzde 17’lik sözleşmeye imza atması ve yine kendilerine sorulmadan Gebze’ye yeni şube açması metal işçilerinin tepkisini çekti.

MESS dayatmalarına karşı miting düzenleyen metal işçileri

Fotoğraf: DHA

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    Birleşik Metal-İş Sendikasının işçilere sormadan yüzde 17’lik sözleşmeye imza atması ve yine kendilerine sorulmadan Gebze’ye yeni şube açması metal işçilerinin tepkisini çekti. Sözleşme ve şube açma tartışmalarının işçileri bölecek şekilde yürütüldüğüne dikkat çeken işçiler, “Asıl düşman sermayedir. Bölünürsek biz kaybederiz. İşçileri bölen, karar aşamalarında işçiyi yok sayan anlayışa karşı mücadele etmeliyiz” çağrısı yaptı.

    MESS sözleşmesi kapsamındaki Birleşik Metal-İş üyelerinin yüzde 90’ının Gebze’de olduğu bilgisini veren işçiler, “Gebze başta olmak üzere merkezde temsilcilerimiz grev kararı aldı. Ancak ne oldu da sözleşme imzalandı, genel merkez tam anlamıyla bir açıklamada bulunmadı. Grev kararı alırken işçiye sormanız bizim için yok hükmündedir, çünkü sözleşmeye imza atarken bize sormadınız. Bu yapılmadığı müddetçe ‘İşçiye sorduk’ söylemlerini kabul etmiyor ve bu sendikal anlayışa karşı mücadele etmek gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

    ‘KARAR AŞAMALARINDA YOKUZ’

    Gebze’de 2 No’lu Şubenin kurulacağı ve mevcut şubeye bağlı işyerlerinin bir bölümünün bu şubeye bağlanacağını ifade eden metal işçileri, şunları söyledi: “Evet, bugün Gebze’de 7 bin işçi üyemiz var. İkinci şube gerekliydi. Uzun zamandır tartışılıyordu da. Ancak genel merkez öyle bir zamanda bunu yaptı ki, işçileri de bu hamlesiyle bölmüş oldu. Grev tarihi olarak açıklanan 5 Şubat’a günler kala yapılan bu hamle hiçbir şekilde açıklanamaz. Şimdi biz işçiler genel olarak şöyle düşünüyoruz: Şube meselesiyle grevi, grev meselesiyle şubeyi tartıştırdılar. Bunun böyle olacağı belliydi. Biz kararın yanlış zamanda alındığını düşünüyoruz.” İkinci şube açılması kararının da ancak kendilerine sorularak alınması gerektiğini belirten işçiler, “Anlaşılan o ki işçiye sormadan bunun tartışması yürütülmüş ve sendika yönetim kademesindekiler birbiriyle anlaşmış. Şunu görmeliyiz, bizler karar aşamasında yokuz” dedi.

    Fabrikalarda “Mevcut şube ile kurulacak şubeyi karşı karşıya getirecekler” söylemlerinin yaygınlaştığını aktaran işçiler, şunları söyledi: “Tüm Gebze işçileri dikkatli olsun. Bugün her iki şube de Gebzeli işçilerindir. Farklı düşünceler olabilir ama biz her zaman örgütlülüğümüzü güçlendirmeliyiz. Hata var mı? Var. Ama esas olarak bu hatanın kendisi sendikal bürokrasidir. İşçiler içinde bölünme yaratmak, ona neden olmak sınıfa ciddi ihanettir. ‘Mevcut şube ilerici, kurulacak şube gerici’ gibi düşüncelerin sınıfa zerre katkısı olmayacağı gibi ciddi zararlar verecektir.”

    ‘ESAS DÜŞMAN SERMAYE SINIFI’

    Asıl düşmanın sermaye sınıfı olduğuna dikkat çeken işçiler, “Bazı arkadaşlarımız sosyal medyada, ‘Ben bir daha eyleme katılmam’, ‘Sendika benim için bitmiştir’ diyorlar. Arkadaşların tepkisini anlıyoruz ama yanlış yere öfkeleniyorlar. Bizi bu hale getiren, MESS ve sendikadaki bürokratik anlayıştır. Biz işçiler inatla örgütlenmeli, güçlenmeliyiz. Aksi takdirde işçiler kaybeden taraf olacak” dedi.

    Moral bozukluğundan çıkılması gerektiğini kaydeden işçiler “Grev hazırlıkları tam anlamıyla yoktu. Grev yasağı, grev fonu vb. tehdit olarak kullanıldı. Ama yine de işçi biraz daha hakları arttırabilir miyim diyerek, greve evet dedi. Şimdi tek tek fabrikalarda mücadele örmek esas iş bunu yapmaktır” dedi. Sosyal medyadan eleştiri yöneltmenin yaşanan sorunları çözmek için yeterli olmayacağını vurgulayan işçiler, şunları söyledi: “Tüm işçi arkadaşlarımıza diyoruz ki, gelin fabrikamızda konuşalım haklarımızı arttırmak için yollar arayalım. Bunu yapmazsak biz de pratik olarak, eleştirdiğimiz kararların peşine takılmış oluruz.”

    KROMAN’DA KURUCU ÜYELİK İŞÇİ OYUNA SUNULDU

    Birleşik Metal-İş Genel Merkezi Gebze’de kurulacak ikinci şube için Necmettin Aydın başkanlığında kurucu üyelerden oluşan mütevelli heyeti oluşturdu. Şubeyi seçime götürecek kurucu üyeler içinde yer alması istenen Kroman Çelik İşyeri Temsilcisi Engin Kulu, öneriyi fabrikasındaki işçilerin onayına sundu.

    Fabrika girişinde işçilere seslenen Engin Kulu, sendika genel merkezinin bir buçuk yıl kadar önce ikinci şube kararı aldığını, ancak 5 Şubat’ta grev öncesi bunu hayata geçirmesinin yanlış olduğunu söyledi. Kendisinden kurucu üye olarak şubede görev almasını istendiği bilgisini veren Kulu, “Ben siz ne diyorsanız onu yapacağım. Kroman işçisi yürü derse yürüyeceğim, yok kal tezgahının başında çalış derse, çalışmaya devam edeceğim” dedi. Kulu, “Arkadaşlar hepimiz kardeşçe, birlikte sendikamızı daha ileri taşıyacağız. Hiçbir kardeşimiz karşı karşıya gelmemelidir. Şimdi bu iki şube sendikamızın büyümesi için çaba gösterecek. Yapılan atamada görev almamı istiyorsanız görevi alacağım. Benim koltuk sevdam yok. Sizin onayınıza sunuyorum” diye konuştu. İşçiler el kaldırarak ve alkışlarla Engin Kulu’nun şubede görev almasını onayladılar. (Gebze/EVRENSEL)

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