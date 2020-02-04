04 Şubat 2020 04:40

MESS sözleşmesi ve mücadele: Taleplerin gerçekleşmesi için işçi iradesi şart

"Geldiğimiz yerde insanca yaşanabilecek bir ücretin elde edilebilmesinin yolu her zaman olduğu gibi yine daha fazla mücadeleden geçiyor."

Fotoğraf: EVRENSEL

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    Hasan KARA

    Kapitalizmin çarkları dönerken, işçi ücretlerinde kaçınılmaz olarak bir erime söz konusu olur. Sanayi kapitalizminin ortaya çıkışı ile birlikte ücretlerin artırılması için işçi sınıfı büyük bedeller ödeyerek mücadele etmiştir. Bu yüzlerce yıllık mücadele tarihi içerisinde sendikalar kurulmuş, grevler örgütlenmiş, büyük kitle eylemleri yapılmıştır. Ücret, işçinin kendi geçim araçlarını elde edebilmek için kapitaliste sattığı emek gücünün karşılığıdır.

    Kapitalistler işçinin ürettiği artı-değer üzerinden zenginleşir. Artı-değerin artması kârlılığın artması, patronların zenginleşmesi demektir. Bu yüzden işçiyi daha fazla çalışmaya daha fazla üretmeye zorlar. Patronlar kârlarını katlarken, işçinin eline zenginleşmeden bir pay düşmez. Daha doğrusu kapitalist üretimde; zenginleşmeden işçiye düşecek pay, yani ücretinin ne kadar artacağı en çok da işçilerin kendi mücadelesi ile belirlenir. Kapitalizm koşullarında işçilerin ücretleri genelde düşme eğilimindedir. Çünkü zenginleşmenin kaynağı artı-değerin işçiden daha fazla elde edilmesidir. Bu nedenle kapitalizmde kaçınılmaz olarak işçi ücretleri baskı altında kalır. İşçinin alım gücü sürekli düşme tehlikesindedir; enflasyon, zamlar, krizler, yoksullaşma işçinin ücretini kuşa çevirir; işçiler işsizlik tehdidini de sürekli ensesinde hisseder.

    GENEL YASALARDAN GÜNCELE…

    Kapitalizmin genel yasalarından güncele gelelim. Geçtiğimiz günlerde MESS grup sözleşmesinde Türk Metal, Özçelik-İş ve son olarak Birleşik Metal-İş ile MESS arasında imza atıldı. Yüzde 17’lik zam oranı ve enflasyon farkı ücretlere yansıtılacak. Türk Metal’in örgütlü olduğu fabrikalardan gelen ilk tepkileri Evrensel sayfalarında okuduk. Beklentinin Türk Metal tarafından aşağıya çekildiği bir ortamda (yüzde 10-12’lere imza atılacağı konuşuluyordu) kimi işçiler, söylenenlere göre alınan zammın iyi olduğunu söylerken, Türk Metal ise zafer açıklaması yaptı. Birleşik Metal-İş ise işçilerin grev kararına rağmen, sözleşmeye işçilere sormadan imza attı. Genel merkez adına yaptığı açıklama ile sözleşmeyi olumladı. Peki sözleşme gerçekten işçiler için olumlu mu bitti?

    Gerçek enflasyonun yüzde 20’nin üzerinde seyrettiği koşullarda, yoksullaşmayı ve ücretlerde erimeyi karşılamayan bir zam oranı olduğu da bu sayfalarda değerlendirildi.  

    Bülent Falakaoğlu’nun gazetemizde sözleşmenin hemen ardından kaleme aldığı “Metalde ‘Ortada buluştuk’ dümeni” başlıklı yazıda ayrıntılı biçimde anlattığı üzere, 2019 yılının aralık sonu enflasyon rakamı yaklaşık yüzde 12 olarak ifade edilirken; gıda başta olmak üzere temel tüketim maddelerinin enflasyonu yüzde 20’lerin üzerinde seyrediyor. Son iki yılda doğal gaza yaklaşık yüzde 65, sadece 2019 yılında elektriğe yüzde 32 zam yapıldı. Çarşı pazar el yakıyor, faturalar geçim sıkıntısını katlıyorken; metal işçisi için imzalan sözleşme “Ölümü gösterip sıtmaya razı etme” sözleşmesi olmuş durumda.

    KÂR VE SÖMÜRÜ ARTTI

    Patronların kârı ne alemde peki? Alman otomotiv devi Volkswagen grubuna bağlı MAN’ın Ankara fabrikasında günlük üretilen otobüs sayısı son on yılda 6’dan 13’e çıkarıldı ve önümüzdeki dönem 20’li sayılar hedefleniyor. Tanesi bir buçuk milyon liraya yakın satılan otobüslerden elde edilen kârın ne kadar yüksek olduğunu siz düşünün. Bosch Türkiye ise 2018 yılında 19 milyar liranın üzerinde satış geliri elde etmiş, 2019 ortasında yeni yatırımlarla büyüme hedefleri ortaya koymuştu. Otomotiv ihracatında “lider” Ford Otosan sadece geçen sene 369 bin 35 araç üretti ve bunların 333 bin 734 tanesini yurt dışına ihraç etti. Bursa’daki Renault fabrikasında yine geçen sene 342 bin 777 araç üretilirken, TOFAŞ’ta 264 bin 196 araç üretildi. Türk Traktör 2019 aralık ayında bir önceki aya göre toplam satış hacmini yüzde 5 artırdığını açıkladı. Arçelik 2019’un ilk 9 ayında kârını yüzde 19.7 artırdı. Yani MESS’in büyük patronlarının her birinin elde ettiği kâr ile kıyasladığımız zaman, işçiye düşen pay yine eriyip gidecek bir sefalet ücreti oldu.

    İşçilerin görüşlerinden çıkardığımız bir başka sonuç ise, vergi sistemindeki adaletsizliğe olan tepki. Kapitalistlere yönelik vergi afları, teşvik primleri peş peşe yapılırken; işçilerin maaşlarının önemli bir bölümü vergi kesintileriyle uçup gidiyor. Yani sözleşmede alınan zam oranı üç ay geçmeden vergi diliminde geri alınıyor. Önümüzdeki dönem “vergide adalet” talebi fabrikalarda sık duyacağımız bir talep olacak gibi görünüyor.

    YÜZYILIN SÖZLEŞMESİNE NE OLMUŞTU?

    Türk Metal Sendikası bir önceki sözleşme döneminde de “yüzyılın sözleşmesi” diye adlandırdığı yüzde 24.63’lük bir zamma imza atmıştı. Ancak yukarda bahsettiğimiz üzere temel tüketim maddelerine yapılan zamlar, vergi kesintileri, sömürü oranlarındaki artış gibi nedenlerle imzalanan sözleşmedeki oranlar altı ay zor dayandı. Yukarıda saydığımız büyük şirketler, kârlılığını artırırken; özellikle satışlarda küçük azalışların olduğu dönemlerde işçileri de işten çıkarmaktan geri durmadı. Örneğin Türk Traktör fabrikasında gazetemizde çıkan haberlerde de gördüğümüz üzere, iki yüzden fazla işçi işten çıkarıldı. Kimi zaman belli aylar 29 işçi çıkararak yaptı, kimi zaman işçiye “Tazminatını alıp kendin iradenle git” dedi. TOFAŞ’tan 2 binin üzerinde işçi atıldı. Keza Arçelik’te sözleşmesi sona eren yüzlerce işçi sözleşmesi yenilenmeyerek kapı önüne kondu. Örnekleri daha da çoğaltabiliriz…

    İŞKUR’lu işçiler büyük metal patronları açısından, “Bulunmaz bir nimet.” “Daha az maliyet, daha fazla sömürü” anlayışı ile son dönem işbaşı yapan işçilerin tamamına yakını İŞKUR üzerinden işe alındı. Böylece işçilerin ücretleri ve sağlık sigortaları yine işçilerden toplanan vergilerle oluşan devlet bütçesinden karşılandı.

    YÜZDE 17 DERDE DERMAN OLMAZ

    Geldiğimiz yerde yüzde 17’lik zammın işçinin derdine derman olması mümkün değil. İnsanca yaşanabilecek bir ücretin elde edilebilmesinin yolu her zaman olduğu gibi yine daha fazla mücadeleden geçiyor. Bunun için yakın tarihin ve yüzyılları aşkın işçi sınıfının mücadele deneyiminin gösterdiği yoldan yürümek gerekiyor. Özellikle metal fabrikalarındaki genç işçi kuşağı mücadeleye her zaman dinamizm ve heyecan katıyor. Metal işçilerinin mücadelesi şimdilik kendi kabuğunu kırıp ilerleyecek bir düzeye erişebilmiş değil. Ancak öğrenmeye ve biriktirmeye devam ediyor. Ekonomik mücadelenin politik mücadele ile birleşebileceği sinir noktaları hareketleniyor. Mesele bu hareketlenmenin bireysel bir bilinç düzeyindeki ilerlemenin ötesinde, sınıf bilincine vararak ilerlemesi.

    Bu sözleşme döneminde Bursa ve Gebze’deki mitinglere, fabrikadaki üretim duruşlarına sadece sendikanın çağrısıyla değil; kendi iradesiyle katılan binlerce işçi vardı. Süreci sadece sendikaya bırakmadan bant bant, bölüm bölüm arkadaşlarını örgütleyerek eylemlere katılan; bu eylemlere katılmanın önemli olduğunu vurgulayan işçiler önemli bir deneyim elde etti. Şimdi bu deneyimi bir adım ileriye taşımak ve en küçük birimlerden başlayarak fabrikaya yayılan işçi komitelerinin kurulması gerekiyor. Bu komiteler halihazırda var olsaydı; işçi iradesinin tam anlamıyla yansıtıldığı, işçilerin kendi karar mekanizmalarını yarattığı örgütler olarak sözleşme sürecine dahil olsaydı, taleplerin karşılandığı bir sözleşme imzalanabilirdi.

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    MESS sözleşmesi ve mücadele: Taleplerin gerçekleşmesi için işçi iradesi şart
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    "Geldiğimiz yerde insanca yaşanabilecek bir ücretin elde edilebilmesinin yolu her zaman olduğu gibi yine daha fazla mücadeleden geçiyor."

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