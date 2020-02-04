Aliağalılar: Kendimizden kısıp çocuklara yediriyoruz

Eren SARAN

İzmir

Balıkçıların 1 Eylül’de başladığı av sezonu devam ederken balık miktarının giderek azalması fiyatların da yükselmesine neden oldu. Tezgahlarda en ucuz balığın kilosu 15-20 TL arasında satılıyor. Aliağa’da düzenlenen “Hamsi ve Muhlama Festivalinde” ilçe halkı ile balık fiyatlarını konuştuk.

Aliağa Karadenizliler Derneği tarafından Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen ve üç gün boyunca süren festivalde hem Karadeniz’in meşhur yiyecekleri tanıtıldı hem de halka muhlama, hamsi ve karalahana ikramlarında bulunuldu.

Aliağa gibi deniz kenarında olan bir ilçede vatandaşlar balık fiyatlarının pahalı olduğunu, buna rağmen haftada bir balık tüketmeye çalıştıklarını dile getirdi. Aliağalılar genel tercihlerini hamsi ve sardalyadan yana kullandıklarını, büyük balık çeşitlerindeki fiyat artışının tercih edilmesinin önünde engel olduğunu söyledi.

"DENETLEMELERE GÜVENEMİYORUZ"

PETKİM’de çalışan Gökhan Kaya festival alanını beğendiklerini ve genel olarak Aliağa’da rahat bulamadıkları gıda malzemelerini aldıklarını söyledi. Kaya, “Burası ihtiyaçlarımız için değil ama tadımlık farklı gıdalar almamız için güzel oldu. Ben tereyağı ve peynir aldım. Fiyatlar makul denebilir ama zaten merak gidermek için aldığımızdan iyi olduğunu düşünüyorum. Bizim evimize haftada bir balık giriyor. Çiftlik balıkları daha uygun fiyatlı oluyor, genelde marketlerden alıyoruz. Tabii güvenilirlik konusunda emin olamıyoruz. Balık nereden geldi, denetleme yapıldı mı? Emin olamıyoruz. Bence bu konuda bizim balık et gibi temel tüketim maddelerini güvenle alacağımız bir denetim mekanizmasının olması gerekiyor” diye konuştu.

"BALIK PAHALI"

Kızıyla birlikte festival alanında dolaşan Selma Bulgut, “Haftada bir gün balık tüketiyoruz ama ikiye çıkarmamız lazım. Balık fiyatları mevsimine göre bence pahalı, kilosu 25 liradan başlıyor. Biz genelde sardalya, hamsi ve çupra alıyoruz. Eşim barbun yemeyi sever ama onu ancak indirime girdiğinde alabiliyoruz. Evimize bir işçi maaşı giriyor. Temel ihtiyaçlar, çocuğun ihtiyaçları eklenince bazen kendimizden kısmak gerekebiliyor” dedi.

Üç çocuk annesi bir kadın da eşinin işçi maaşıyla anca evin masraflarını karşıladıklarını böyle olunca da balık yemenin lüks olduğunu dile getiriyor.

Hastane çalışanı Münevver Eren ise, “Festival alanını kızımla birlikte dolaştık. Sekiz yıldır Aliağa’da oturuyoruz hiç festival görmemiştik o yüzden keyifli geldi. Ben peynir aldım kızım da cevizli sucuk aldı. Tabii alırken artık kilosu ne kadarmış diye bakmıyoruz. Elimizdeki para ne kadarsa o kadarlık alıyoruz. Balığın mevsimi geldi, kışın daha çok yiyoruz. Benim kızım sporcu onun iyi beslenmesi için eşim de ben de balık tüketimini önemsiyoruz ama deniz kenarında yaşamamıza rağmen fiyatlar pahalı bence. Eskiden aldığımızın üçte birini alabiliyoruz. Biz yemesek de olur ama çocuklar için gerekli” dedi.