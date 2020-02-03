Erdoğan: Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ortak basın açıklaması yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Türkiye olarak Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızın altını bir kez daha çizmek istiyorum."

"Ukrayna'nın egemenliğine ve Kırım dahil toprak bütünlüğüne desteğimizin aynı şekilde süreceğini teyit etmek istiyorum."

"Yasa dışı ilhak neticesinde ana vatandan ayrılmak durumunda kalan Kırım Tatarları'nın durumunu yakından takip ediyoruz. Bu ülkenin asli unsurları olan Kırım Tatar Türkleri'ne Ukrayna makamları ile birlikte destek olmayı sürdüreceğiz."

"(İdlib'deki saldırı) Gerek hava gerek kara olmak üzere yoğun bir şekilde bunlara gereken bedelleri ödetiyoruz ve ödetmeye de devam edeceğiz"

"İdlib'den 1 milyona yakın insan şu anda sınırlarımıza doğru yürüyor. Karşı tedbirler almak durumunda kaldık. Bu kişileri Suriye'de nasıl iskan ederiz, bunun çalışmasını yapıyoruz. Bunları Suriye’de nasıl iskan ederiz bunu çalışmasını yapıyoruz. Briket evler yapıyoruz. Onları barınak olarak buralara alacağız. İlk etapta 25-30 bin ev yapalım dedik: Fakat bir de ne görelim. Ne yazık ki bu sabah rejim güçleri yine İdlib’de hava saldırısına geçti.

"Üçü sivil beşi asker şekiz kişi şehit oldu. Artık dedik ki olacak gibi değil karşı cevaplar verildi. Şu anda kesinlikle biz de bu noktada gerek hava gerek kara olmak üzere bunları gerekenleri yapıyoruz gereken bedelleri ödetiyoruz ve ödetmeye devam edeceğiz."

"Temenni ederim ki Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde herkes yükümlülüğünü bilsin ve bu çerçevede çalışmaları sürdürelim."

"(Necip Hablemitoğlu cinayeti) Failinin burada (Ukrayna) olduğuna dair elimizdeki istihbari bilgileri ve dosyaları takdim ettim."

"Serbest ticaret anlaşmasının müzakerelerini bu yıl içinde tamamlamanın kararını verdik. Anlaşmanın akdedilmesiyle ikili ticaretimizi 5 milyar dolardan 10 milyar dolara çok daha hızlı çıkaracağımıza inanıyorum."

ZELENSKIY: TÜRKİYE'NİN YARDIMINI BEKLİYORUZ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle:

"İdlib'de Türk askerlerinin hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dileğinde bulunuyorum."

"Türkiye ve Ukrayna işbirliğini pekiştirecek. Bugün Kırım yarım adasının durumundan ve Rusya’nın saldırgan politikasından bahsettik. Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da Ukrayna vatandaşı siyasi tutukluların serbest bırakılması konusunda Türkiye’nin yardımlarını bekliyoruz."

"Hedefimiz ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmak. Enerji kaynaklarının güzergahlarının çeşitlendirilmesi bizim için çok önemli. Bugün imzalanan askeri mali işbirliği anlaşması son derece önemli. Askeri-mali iş birliği anlaşması sayesinde Ukrayna ordusu Türk ortaklarından yardım alacak. Bunun için minnettarız." (HABER MERKEZİ)