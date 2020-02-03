03 Şubat 2020 18:13 Güncelleme: 03 Şubat 2020 18:28

İzmir Kadın Platformu, SF Tekstil'de işten atılan kadın işçileri ziyaret etti

İzmir'de sendikalı oldukları için işten atılan ve işe geri dönmek için direnişe geçen SF Tekstil işçilerini İzmir Kadın Platformu ziyaret etti.

GÜNCELLENDİ
İzmir Kadın Platformu direnişteki SF Tekstil işçilerini ziyaret ederken

Fotoğraf: Evrensel 

İzmir Gaziemir Serbest Bölgede yer alan SF Tekstil'de Deriteks Sendikasına üye oldukları için işlerine son verilen kadın işçilerin başlattığı direniş sürüyor. İzmir Kadın Platformu (İKP), direnişteki kadınlara dayanışma ziyaretinde bulundu. Kadınlar hep birlikte "Yaşasın sınıf dayanışması", "Yaşasın kadın dayanışması" ve "SF işçisi yalnız değildir" sloganları attı. 

Ziyareti karşılayan Deriteks İzmir Şube Başkanı Makum Alagöz, SF Tekstil'de yoğunlukla kadın işçilerin olduğunu belirterek, "Bugün kadınları işten atıp ne de olsa onlar direnemezler, bunlar kapıda duramaz diye kadınları işten attılar. İşten çıkarılan arkadaşlarımız on yılı aşkındır burada çalışıyor. Direnişimiz sürüyor. Bundan rahatsızlık duyan işveren her türlü baskıya devam ediyor. Sendikamıza üye olan ve hala fabrikada çalışan arkadaşlarımıza baskılar devam ediyor, arkadaşlarımızı da istifa etmeye zorluyorlar ama hep beraber bu direnişi sürdüreceğiz" dedi. 

"KAZANANA KADAR BURADAYIZ"

Performansı gerekçe gösterilerek işten çıkarıldığını söyleyen Pınar Toy, patronun asıl olarak sendikayı kabul etmek istemediğini ifade etti. Toy, "Sendikalı olduğumuzu öğrendiklerinde çıkarıldık. Direneceğimizi, burada kapıda duracağımızı beklemiyorlardı ama yanlış düşündüler. Kadınların ne kadar güçlü olduklarını göz ardı ettiler. 103 gündür direnişimizi her türlüğü zorluğa, baskıya rağmen sürdürüyoruz. Kazanana kadar buradayız" diye konuştu. 

"DİRENMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

12 yıldır SF Trade bünyesinde çalıştıktan sonra sendikalı olduğu için işten çıkarılan Nurcan Köksal da, fabrikanın baskıcı koşullarından dolayı sendikaya üye olduğunu söyledi. Sendikalı olduğunu öğrenen patronun 4 yıldır kullandırmadığı izinleri kullandırdığını ve 3 haftalık izinden sonra defalarca sendikadan ayrılması yönünde baskı gördüğünü, "iş barışını" bozduğu iddiası ile işten çıkarıldığını söyleyen Köksal, "Baskıyla  işten çıkardılar ben de arkadaşlarımla direnmeye devam edeceğim" dedi. 

Deriteks Genel Başkanı Musa Selvi ise, sendika tarihinin mücadele ile dolu olduğunu ancak kadınların verdiği mücadelenin sendikalarını daha da güçlendirdiğini dile getirdi. Selvi direnişin dayanışma ile zafere ulaşacağını söyledi. 

"ASLA YALNIZ DEĞİLSİNİZ"

İKP adına söz alan Günseli Kaya da "Arkadaşlarımızı direniş meşalesini yakan simgeler olarak görüyoruz" diyerek, direnişteki işçilerle dayanışmayı sürdüreceklerini vurguladı. Kadın işçilerin direnişlerinin öğretici olduğunu ifade eden Kaya, "Siz mücadeleniz ile öğreteceksiniz. Direndikçe öğreniyoruz. Kararlı bir şekilde direnirseniz kazanırsınız ve asla yalnız değilsiniz" dedi. (İzmir/EVRENSEL)

Direnişteki SF Tekstil işçilerine EMEP'li kadınlardan ziyaret

Direnişteki SF Tekstil işçilerine EMEP'li kadınlardan ziyaret

Sendikalaştıkları için işten çıkarılan işçiler Gaziemir’de direnişe başladı

Sendikalaştıkları için işten çıkarılan işçiler Gaziemir’de direnişe başladı

Direnişteki SF Tekstil işçilerine sınıf kardeşlerinden ziyaret

Direnişteki SF Tekstil işçilerine sınıf kardeşlerinden ziyaret

Reklam
EGE HABERLERİ
İzmir Kadın Platformu, SF Tekstil'de işten atılan kadın işçileri ziyaret etti

İzmir Kadın Platformu, SF Tekstil'de işten atılan kadın işçileri ziyaret etti

İzmir'de sendikalı oldukları için işten atılan ve işe geri dönmek için direnişe geçen SF Tekstil işçilerini İzmir Kadın Platformu ziyaret etti.

Boşandığı kadını şiddete maruz bırakan erkek elektronik kelepçeyi kırınca tutuklandı

Boşandığı kadını şiddete maruz bırakan erkek elektronik kelepçeyi kırınca tutuklandı

Aydın'da boşandığı Zeliha Erdemir'i şiddete maruz bırakan ve tehdit eden Murat Cem K., mahkeme kararıyla takılan elektronik kelepçeyi kırınca tutuklandı.

İHD: Cezaevlerindeki hamile ve çocuklu kadınlar tahliye edilsin

İHD: Cezaevlerindeki hamile ve çocuklu kadınlar tahliye edilsin

İHD İzmir Kadın Komisyonu, cezaevlerinde olan hamile ve çocuklu kadınların tahliye edilmelerini talep etti.

İzmir'de gevrek ve boyoza yüzde 16 zam

İzmir'de gevrek ve boyoza yüzde 16 zam

İzmir'de gevrek, boyoz ve poğaçaya yüzde 16 zam yapıldı, ortalama 1,5 TL olan ürünlerin fiyatı 1,75 TL'ye yükseldi.

Genel İş İzmir 7 No'lu Şube üyesi işçilerden depremzedelere örnek dayanışma

Genel İş İzmir 7 No'lu Şube üyesi işçilerden depremzedelere örnek dayanışma

Genel-İş İzmir 7 No'lu Şube üyesi işçiler, depremden dolayı mağduriyet yaşayan sınıf kardeşlerine ulaştırılmak üzere Dersim’in Pertek ilçesine battaniye gönderdi.

İzmir'de "İki Buğday Başağı" gösterisi seyircilerle buluştu

İzmir'de "İki Buğday Başağı" gösterisi seyircilerle buluştu

İzmir'de "İki Buğday Başağı" isimli konser ve dans gösterisi seyircilerle buluştu. Gösteri 1922'den 1923'e kadar süren zorunlu göçü anlatıyor.

ŞPO İzmir Şube Başkanı Kocaer: Kamu alanına imar izni rant yönünde değişimdir

ŞPO İzmir Şube Başkanı Kocaer: Kamu alanına imar izni rant yönünde değişimdir

Şube Başkanı Özlem Şenyol Kocaer, İzmir Alsancak Kültür Mahallesinde 30 parsellik alana Bakanlığın verdiği imar izninin kentin zararına olacak rant yönünde bir değişim olduğunu belirtti.

Ayvalık sahilleri ihaleye çıkarılacak: Sahiller Ayvalık halkına aittir

Ayvalık sahilleri ihaleye çıkarılacak: Sahiller Ayvalık halkına aittir

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içindeki Pınarboğazı ve Dalyan sahillerinin özel şirketlere ihaleye çıkarılması halkın tepkisini çekti.

Buca’da bir kadın, eski sevgilisi olan erkek tarafından vuruldu

Buca’da bir kadın, eski sevgilisi olan erkek tarafından vuruldu

İzmir Buca’da S.B. adlı kadın, eski sevgilisi A.B. tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan kadın tedaviye alınırken saldırgan erkek ise kaçtı.

Madımak katliamının sorumlusunun affedilmesi Marmaris'te protesto edildi

Madımak katliamının sorumlusunun affedilmesi Marmaris'te protesto edildi

Muğla Marmaris'te, kitle örgütleri Madımak katliamının sorumlusunun affedilerek serbest bırakılmasını protesto etti: Yakanları da aklayanı da affetmiyoruz. Madımak için adalet istiyoruz.

Eğitim Sen: Gerici vakıflara kaynak aktarılmasını istemiyoruz

Eğitim Sen: Gerici vakıflara kaynak aktarılmasını istemiyoruz

Başkentgaz adlı şirketin Kızılay üzerinden Ensar Vakfına kaynak aktarırken vergi kaçırmasına Eğitim Sen Manisa Şubesi tepki gösterdi.

Çiğli’de çeşitli iş kollarında çalışan işçiler bir araya geldi

Çiğli’de çeşitli iş kollarında çalışan işçiler bir araya geldi

Çiğli OSB’de farklı iş kollarında çalışan işçiler sorunlarını konuşup çözüm yolları aramak için bir araya geldi. İşçiler en önemli sorunun örgütsüzlük olduğunu dile getirdi.