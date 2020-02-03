İzmir Gaziemir Serbest Bölgede yer alan SF Tekstil'de Deriteks Sendikasına üye oldukları için işlerine son verilen kadın işçilerin başlattığı direniş sürüyor. İzmir Kadın Platformu (İKP), direnişteki kadınlara dayanışma ziyaretinde bulundu. Kadınlar hep birlikte "Yaşasın sınıf dayanışması", "Yaşasın kadın dayanışması" ve "SF işçisi yalnız değildir" sloganları attı.

Ziyareti karşılayan Deriteks İzmir Şube Başkanı Makum Alagöz, SF Tekstil'de yoğunlukla kadın işçilerin olduğunu belirterek, "Bugün kadınları işten atıp ne de olsa onlar direnemezler, bunlar kapıda duramaz diye kadınları işten attılar. İşten çıkarılan arkadaşlarımız on yılı aşkındır burada çalışıyor. Direnişimiz sürüyor. Bundan rahatsızlık duyan işveren her türlü baskıya devam ediyor. Sendikamıza üye olan ve hala fabrikada çalışan arkadaşlarımıza baskılar devam ediyor, arkadaşlarımızı da istifa etmeye zorluyorlar ama hep beraber bu direnişi sürdüreceğiz" dedi.

"KAZANANA KADAR BURADAYIZ"

Performansı gerekçe gösterilerek işten çıkarıldığını söyleyen Pınar Toy, patronun asıl olarak sendikayı kabul etmek istemediğini ifade etti. Toy, "Sendikalı olduğumuzu öğrendiklerinde çıkarıldık. Direneceğimizi, burada kapıda duracağımızı beklemiyorlardı ama yanlış düşündüler. Kadınların ne kadar güçlü olduklarını göz ardı ettiler. 103 gündür direnişimizi her türlüğü zorluğa, baskıya rağmen sürdürüyoruz. Kazanana kadar buradayız" diye konuştu.

"DİRENMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

12 yıldır SF Trade bünyesinde çalıştıktan sonra sendikalı olduğu için işten çıkarılan Nurcan Köksal da, fabrikanın baskıcı koşullarından dolayı sendikaya üye olduğunu söyledi. Sendikalı olduğunu öğrenen patronun 4 yıldır kullandırmadığı izinleri kullandırdığını ve 3 haftalık izinden sonra defalarca sendikadan ayrılması yönünde baskı gördüğünü, "iş barışını" bozduğu iddiası ile işten çıkarıldığını söyleyen Köksal, "Baskıyla işten çıkardılar ben de arkadaşlarımla direnmeye devam edeceğim" dedi.

Deriteks Genel Başkanı Musa Selvi ise, sendika tarihinin mücadele ile dolu olduğunu ancak kadınların verdiği mücadelenin sendikalarını daha da güçlendirdiğini dile getirdi. Selvi direnişin dayanışma ile zafere ulaşacağını söyledi.

"ASLA YALNIZ DEĞİLSİNİZ"

İKP adına söz alan Günseli Kaya da "Arkadaşlarımızı direniş meşalesini yakan simgeler olarak görüyoruz" diyerek, direnişteki işçilerle dayanışmayı sürdüreceklerini vurguladı. Kadın işçilerin direnişlerinin öğretici olduğunu ifade eden Kaya, "Siz mücadeleniz ile öğreteceksiniz. Direndikçe öğreniyoruz. Kararlı bir şekilde direnirseniz kazanırsınız ve asla yalnız değilsiniz" dedi. (İzmir/EVRENSEL)

Direnişteki SF Tekstil işçilerine EMEP'li kadınlardan ziyaret

Sendikalaştıkları için işten çıkarılan işçiler Gaziemir’de direnişe başladı

Direnişteki SF Tekstil işçilerine sınıf kardeşlerinden ziyaret