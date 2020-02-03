Ankara'da 20 hayvanın öldürülmesi ile ilgili suç duyurusunda bulunuldu

Ankara'da Sincan'a bağlı Menderes Mahallesi'nde, 28 Ocak'ta zehirli tavuk eti ile 6 köpek ve 14 güvercin öldürüldü. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Ankara temsilciliği üyeleri, Ankara Batı Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Adliye önünde basın açıklaması yapan HAYTAP Ankara Temsilcisi Pelin Sayılgan, hayvanların güvenini ve sevgisini kullanarak onları zehirlemenin ve can çekişerek ölmelerine sebep olmanın ne insanlık onuruyla ne de adaletle bağdaşmadığını söyledi.

Hayvana yönelik şiddetin kabahatler kanunu kapsamında olduğunu ve bu kişilere sadece para cezası verildiğini belirten Sayılgan, "Sadece hayvan hakları savunucuları değil, toplumun geniş bir kesimi bu katillerle bir arada yaşamak istememekte ve cezasız kalan bu katliamlar kamuoyu vicdanını rahatsız etmektedir. Faillerin hak ettiği cezayı almasını ve hayvana şiddetinin ceza kanunu kapsamına alınarak caydırıcı yasal düzenlemelerin ivedilikle TBMM'den geçmesini istiyoruz" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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