Bakan, başı açık kadınların iyi, başörtülerin kötü gösterildiği kitabı eleştirdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, başı açık kadınların çocuklara şiddet uygularken başı kapalı kadınların ise şefkat gösterirken yansıtıldığı kitaptaki görsellerle ilgili olarak “Hata olduğu kesin” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve rehber öğretmenlere dağıtılan kitabın “Cinsel İstismar” başlığı altında olumlu ve olumsuz davranışlara örnek olacak resimler çizildi. Burada başı açık kadınların çocuklara şiddet ve istismar uygularken başörtülü kadınlar ise şefkat gösterirken resmedildi.

Bakanlık, BirGün tarafından gündeme gelen haberin kamuoyunda geniş yankı bulmasının ardından bir açıklama yayımlamıştı. Açıklamada, haberin, “Maksatlı bir algı oluşturmak amacıyla” yapıldığı savunularak, “Dört görsel bir araya getirilerek bütünü yansıtmayan bir algı oluşturulmak istenmektedir” denmişti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün katıldığı bir televizyon programında kitaba ilişkin sorulan soruya, Bakanlık’tan ilk yapılan açıklamadaki ifadelerin tersi cümlelerle yanıt verdi. Kitapla ilgili soruşturma başlatıldığını söyleyen Selçuk, kitapta kullanılan resimlerin de doğru olmadığını belirtti. Selçuk, “Beni az çok tanıyanlar onu onaylamayacağımı bilirler” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

MEB kitabında başı açık kadınlar ‘kötü’, başörtülü kadınlar ise ‘iyi’ gösterildi