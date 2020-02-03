Yerel basının sorunları Meclis'te: Kağıtta vergiler sıfırlanacak mı?

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, yerel basının sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. Ekonomik krizde yerel basının varlık-yokluk mücadelesi verdiğini kaydeden Bulut, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a “Yerel basının sorunlarına çözüm bulmak için iktidarınızın bir eylem planı var mıdır?” diye sordu.

TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi veren Bulut, çok sesli ve özgür bir basının sağlıklı bir demokrasinin en önemli unsuru olduğunu, halkın sesi, gözü ve kulağı durumundaki yerel basının da bu demokrasi mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Türkiye Gazeteciler Federasyonunun verilerine göre son bir yılda 125 gazetenin ekonomik imkansızlıklar nedeniyle kapandığını söyleyen Bulut, yayın hayatına devam etmek isteyen gazetelerin, basın ilan gelirlerinin artırılmasını, kağıtta verginin kaldırılmasını ve uzun vadede yerli kağıt üretiminin yeniden başlamasını istediğini belirtti.

KAĞITTA VERGİLER SIFIRLANACAK MI?

CHP’li Bulut, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

Yerel gazetelerin yaşaması için kağıtta vergilerin azaltılması ya da sıfırlanması yönünde bir planlamanız var mıdır?

Basın İlan Kurumunun yerel gazetelere verdiği desteği ve resmi ilan tarifesini yükseltmeye yönelik bir çalışması var mıdır?

Yerli kağıt üretiminin yeniden başlamasına, yerel basının kullandığı gazete kağıdının sübvanse edilmesine yönelik bir planınız var mıdır?

Yerel basının sorunlarına çözüm bulmak için iktidarınızın bir eylem planı var mıdır?

İllere göre ayrı ayrı belirtilmek üzere son 5 yılda kaç tane yerel gazete yayın hayatına son vermiştir?” (HABER MERKEZİ)

Ocak 2020 Medya İzleme Raporu: İhlaller, engeller, soruşturmalar, cezalar…