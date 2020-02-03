Suriye’deki savaştan etkilenen çocuklar için: Susam Sokağı

Çocuk gelişimi uzmanlarının iş birliğiyle 2 senede ortaya çıkarılan ve Arapça yayımlanacak olan Susam Sokağı, Suriye Savaşı’ndan etkilenen çocukların ve bakıcıların eğitimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Dünya çapında eğitici bir şov olarak görülen ve çokça sevilen Susam Sokağı, Arapça versiyonuyla Ortadoğu’da yayınlanmaya hazırlanıyor. “Ehlen Simsim” adı ile yayınlanacak olan programda Kurabiye Canavarı (Kaa’ki), Açıkgöz (Gargur), Elmo gibi eski karakterlerin yanında 5 yaşındaki kız çocuğu Basma, sarı renkli arkadaşı Jad ve keçi şeklindeki dostları Ma’zooza gibi yeni kuklalar da yer alacak.

ÇOCUKLAR DUYGULARININ FARKINA VARAMIYOR

Ehlen Simsim’in Lübnanlı idari yapımcısı Haled Haddad Suriyeli çocuklara özel yayınlanacak olan program için “Duygusal ABC’lere sahibiz, aynı zamanda bu duygularla başa çıkma mekanizmalarını gösteriyoruz. Her bölümde bir baş etme mekanizmamız var” dedi. Haddad açıklamasına, “Çocuklar kızgın mı, öfkeli mi hatta kıskanç mı olduklarını bilmiyor. Bölümlerimizde bu duygular ve onlarla nasıl başa çıkacağımız hakkında konuşuyoruz” diyerek devam etti.

Susam Sokağı’nın ilk Arapça versiyonu olan ‘İftah Ya Simsim’ (Açıl Susam) 1979’dan 1990’a kadar büyük bir izleyici kitlesine sahipti. Yeni versiyonun ikinci sezonunun çekimleri mart ayında başlayacak. (MEDYA SERVİSİ)