Benzine 8 kuruş daha zam yapıldı (3 Şubat 2020)

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Erdoğan: Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ortak basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "Türkiye olarak Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızın altını bir kez daha çizmek istiyorum" dedi.