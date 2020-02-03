03 Şubat 2020 16:57
Benzine 8 kuruş daha zam yapıldı (3 Şubat 2020)
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapıldı.
Fotoğraf: Pixabay
Benzinin litre fiyatına bir zam daha geldi. 8 kuruşluk zam, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
Anadolu Ajansı muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, söz konusu artış pompa fiyatlarına yansıyacak.
Zammın ardından Ankara'da ortalama 6,80 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,88 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,73 liradan 6,81 liraya, İzmir'de 6,82 liradan 6,90 liraya yükselecek. (EKONOMİ SERVİSİ)
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