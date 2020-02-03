HDP Milletvekili Dağ, Amedspor’a uygulanan taraftar yasağını Meclis gündemine taşıdı

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, mahkeme kararına rağmen Amedspor’a uygulanan taraftar yasağına ilişkin Meclis'e soru önergesi verdi. 3 yılı aşkın bir süredir Spor Toto 2. Lig beyaz grupta yer alan Amedspor’a taraftar yasağının uygulandığını belirten Dağ, mahkeme kararına rağmen süren taraftar yasağının hangi gerekçelerle devam ettiğini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordu.

"3 YIL İÇİNDE 76 KEZ TARAFTAR YASAĞI UYGULANDI"

Dağ, “Deplasmana gideceği il, ilçe spor güvenlik kurullarının aldığı kararlar nedeniyle Amedspor takımının taraftarları maçlara alınmamaktadır. Son olarak 26.01.2020 tarihinde oynanan Hacettepe-Amedspor maçında İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karar ile Amedspor taraftarları güvenlik gerekçesi ile maça alınmamıştır. Bu yasak ile beraber son 3 yıl içerisinde Amedspor’a 76. kez taraftar yasağı uygulanmış oluyor” dedi.

"HUKUKSUZ BİR ŞEKİLDE TARAFTAR YASAĞI UYGULANIYOR"

Amedspor külübünün keyfi bir şekilde uygulanan bu yasaklar ile ilgili 2018 yılında mahkemeye başvurduğunu hatırlatan Dağ, “İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 10. İdare Dava Dairesi 'Güvenlik gerekçesiyle sadece bir takım taraftarlarının stada alınmaması yolunda tesis edilen işlemde yetki yönünde hukuka uyarlılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır' kararını almıştır. 2018’de alınan bu mahkeme kararına rağmen halen Amedspor’a hukuksuz bir şekilde deplasmanlarda taraftar yasağı uygulanmaktadır” diye konuştu.

Dağ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından cevaplandırılması üzerine şu soruları sordu:

İl-İlçe Spor Güvenlik Kurulları tarafından Amedspor’a 76. kez uygulanan taraftar yasağının gerekçesi veya gerekçeleri nedir?

2018 yılında alınan mahkeme kararına rağmen taraftar yasağının devam etmesi hukuka aykırı değil midir?

Mahkeme kararına rağmen, taraftar yasağı kararı alan il-ilçe spor güvenlik kurulları hakkında yasal veya idari işlem başlatılmış mıdır?

Bakanlığınızın, Amedspor üzerinde devam eden taraftar yasağının son bulması ile ilgili yürüttüğü bir çalışma bulunmakta mıdır?

Son 3 yıl içerisinde güvenlik gerekçesi ile hangi takımlara kaçar maç taraftar yasağı getirilmiştir? (Diyarbakır/EVRENSEL)

Amedspor taraftarları: Amedspor biziz ve takımımızın hep arkasındayız

Amedspor: Mansur Çalar'a futboldan men cezası siyasi bir karardır

Soylu'nun hedef aldığı Amedspor, İçişleri Bakanlığı tarafından inceleniyor

Futbolda ırkçılık: Amedspor ve Cizrespor’u hedef alan saldırılar