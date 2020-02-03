Avukatlardan adliyelerdeki yüksek fiyatlara karşı boykot

İstanbul Barosu, avukatlara adliyelerde yiyecek ve içecek fiyatlarının hakim, savcı ve adliye personelinden daha yüksek fiyata satılması nedeniyle boykot kararı aldı. Avukatlar adliyelerdeki kafeteryalardan alışveriş yapmayacak. İstanbul Barosundan avukatlara gönderilen SMS’te şu ifadeler yer aldı: “Fiyat eşitliği sağlanıncaya kadar bu eşitsizliği protesto ediyor, meslektaşlarımızı boykota davet ediyoruz.” İstanbul’daki adliyelerde uygulanan fiyatlar nedeniyle bir avukat, 2019 yılının temmuz ayında suç duyurusunda bulunmuştu. Baronun çağrısından sonra İstanbul Adliyesinde bulunan kafeteryadaki boş masalar dikkat çekti. Öte yandan Çağlayan Adliyesinin karşısında bulunan bir kafeterya ise baronun çağrısının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, avukatlara bir hafta boyunca çayların ücretsiz, kahvelerin ise yüzde 50 indirimle satılacağını paylaştı. (HABER MERKEZİ)

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