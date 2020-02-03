TÜİK, enflasyon sepetini güncelledi: "Temel ihtiyaçların ağırlığı düşürüldü"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon sepetini güncelledi. Ocak ayı enflasyonu da güncel sepete göre hesaplandı. CHP'li Aykut Erdoğdu, bir önceki aya göre yüzde 1,35; bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,15 olarak açıklanan ocak ayı enflasyonuna dair değerlendirmede bulundu. Erdoğdu, TÜİK'in enflasyon hesaplama paketinde gıda, konut, ulaştırma ve giyimin ağırlıklarının düşürüldüğünü belirtti.

MADDE AĞIRLIKLARI DEĞİŞTİRİLDİ

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hesaplamalarında "Amaca Yönelik Bireysel Tüketim Sınıflaması" (COICOP) dikkate alınarak TÜFE sepeti ve madde ağırlıkları değiştirildi.

Bu kapsamda, 2020'de TÜFE'de 418 madde ile 897 madde çeşidi kapsanmaya başlandı. Her ay 28 bin 19 iş yeri ve 4 bin 274 konuttan 553 bin 64 fiyat derlenecek. Uygulama ocak ayı itibarıyla devreye girdi.

Ana harcama gruplarının 2020 yılı ağırlıkları; gıda ve alkolsüz içecekler için yüzde 22,77, alkollü içecekler ve tütün için yüzde 6,06, giyim ve ayakkabı için yüzde 6,96, konut için yüzde 14,34, ev eşyası için yüzde 7,77, sağlık için yüzde 2,8, ulaştırma için yüzde 15,62, haberleşme için yüzde 3,8, eğlence ve kültür için yüzde 3,26, eğitim için yüzde 2,58, lokanta ve oteller için yüzde 8,67, çeşitli mal ve hizmetler için yüzde 5,37 oldu.

Öte yandan davlumbaz ve çocuk taytı sepete dahil edilirken, aspiratör ve fotoğraf makinesi sepet dışına itildi.

FİYAT DERLEME SIKLIĞI GÜNCELLENDİ

Ayrıca TÜFE’de fiyatların derlenme sıklığı da bazı maddelerde güncellendi.

Fiyatların derlenme sıklığı, taze sebze ve meyve, tüp gaz, LPG, futbol maçına giriş ücreti ile seçilmiş gıda ürünlerinde haftada 1 kez, ayda 4 defa olarak belirlendi. Sigaralar, benzin-mazot, altın fiyatlarında günlük, bunların dışında kalan diğer tüm madde çeşitlerinde ayda iki kez derleme yapılacak.

Dana, kuzu, tavuk etleri, süt, yoğurt, beyaz peynir, yumurta, margarin, ay çiçek yağı, zeytin, toz şeker, çay, taze meyve ve sebzelerin fiyatları da ayda 4 kez derlenecek.

CHP'Lİ AYKUT ERDOĞDU: BÖYLE GİDERSE GIDAYI PAKETTEN ÇIKARABİLİRLER

Fotoğraf: Tamer Arda Erşin

CHP, TÜİK'in bir önceki aya göre yüzde 1,35; bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,15 olarak hesapladığı enflasyon oranlarına ve sepetin güncellenmesine ilişkin açıklama yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK'in enflasyon hesaplama paketinde gıda, konut, ulaştırma ve giyimin ağırlıklarının düşürüldüğünü belirtti.

Erdoğdu, "Hükümet enflasyonu düşürmekte kararlı. Ama bunu hayatı ucuzlatarak değil, halkın en fazla tükettiği mal ve hizmetlerin ağırlığını azaltarak yapmakta kararlılar" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜİK, 'eğer enflasyon normal şartlarda düşürülemiyorsa o zaman vatandaşı etkileyen ana grupların dağılımını düşürelim' demiş. Böyle giderse gıdayı enflasyon paketinden çıkarabilirler" ifadesini kullanan Erdoğdu, Ocak 2020 enflasyon verilerine göre, tüketici fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık yüzde 2,15 artış göstererek çift haneli rakamlardaki seyrini koruduğunu belirtti.

HÜKÜMET ENFLASYONU DÜŞÜRMEKTE KARARLI(!)

İktidarın enflasyonu düşürme formülünün bu ay belli olduğunu aktaran Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Hükümet enflasyonu düşürmekte kararlı. Ama bunu hayatı ucuzlatarak değil, halkın en fazla tükettiği mal ve hizmetlerin ağırlığını azaltarak yapmakta kararlılar. Onlar için halkın yaşadığı pahalılık ve vatandaşın refah seviyesi önemli değil. Rakamlarla oynayarak halka açıkça yalan söylüyorlar. Bunun için de devletin resmi kurumunu alet ediyorlar. İnsanlar hayatta kalma mücadelesi verirken, insanlarla adeta alay edercesine enflasyon paketinde vatandaşın en çok tükettiği kalemlerin ağırlığını düşürüyorlar. Oysa vatandaş, geçen yıl ocak ayında 100 liraya aldığı ürünü bu yılın ocak ayında 108 liraya alıyorsa enflasyonun yüzde 8 olacağını, ama aynı ürünü bu yıl 150 liraya alıyorsa yaşadığı enflasyonun yüzde 50 olduğunu yaşayarak biliyor." (EKONOMİ SERVİSİ)

Yıllık enflasyon yüzde 12,15; aylık enflasyon yüzde 1,35 oldu