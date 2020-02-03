TARİŞ işçileri ve sendikacılar beraat etti

İzmir'deki TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı fabrikasından çıkarılmaları üzerine direnişe geçen Gıda-İş üyesi işçilere ve destek veren sendikacılara, "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme yönetme bunların hareketlerine katılma" suçlamasıyla açılan davaya ilişkin istinaf mahkemesi beraat kararı verdi.

İlk olarak Karşıyaka Adliyesi 9. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davaya ilişkin mahkeme heyeti, işçilere ve sendikacılara 2911 sayılı toplantı ve yürüyüş kanununun ilgili maddesine dayanarak hürriyetten mahrum bırakma gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Daha sonra istinaf mahkemesine taşınan dosyada ise karar işçilerin lehine çıktı. İstinaf mahkemesi davaya konu olan eylemi sendikal faaliyet içerinde değerlendirerek, işçilerin ve destek veren sendikacıların beraatlerine karar verdi.

DAVAYA KONU OLAN EYLEM SENDİKAL FAALİYET SAYILDI

İstinaf mahkemesi kararını şöyle açıkladı; "Söz konusu eyleme ilişkin kanunsuz bir toplantı veya gösteri yürüyüşünden bahsedilebilesi mümkün olmayıp, aynı iş yerinde çalışan işçi arkadaşlarından bir kısmının işten çıkarılmasını mensup oldukları sendika öncülüğünde protesto eden kişilerin ve bu gösteriye katılan diğer işçilerin bu eylemleri sendikal faaliyet kapsamında icra edilen ve yasal sınırların dışına taşmayan sendikal eylem mahiyetinde olup, eylemin olaysız bir şekilde, iş yerine veya kişilere zarar vermeksizin dağılmış olması karşısında atılı suçun unsurlarının oluşmadığı anlaşıldığından sanıkların beraatlerine karar verilmesine."

NE OLMUŞTU?

2018 Kasım ayında İzmir’deki TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı fabrikası yönetimi, Gıda-İş’e üye olan işçileri işten attı. İşten atmalara karşı işçiler fabrika içerisinde bekleyişe geçerken birçok sendika yöneticisi ise işçilere destek vermek için fabrika önüne geldi. TARİŞ yönetiminin ihbarı üzerine fabrikaya gelen işçi ve sendikacı toplam 65 kişi gözaltına alındı. TARİŞ yönetimi ise hem işten attığı işçilere hem de DERİTEKS İzmir Şube Başkanı Makum Alagöz, Birleşik Metal-İş Eski İşyeri Temsilcisi Sedat Sadak, Gıda-İş Ege Bölge Temsilcisi Mazhar Uzbek ve Genel-İş 2 No’lu Şube Eski Mali Sekreteri Ümit Gültekin’e dava açmıştı. (İzmir/EVRENSEL)

TARİŞ işçilerine ve sendikacılara 1 yıl 3 ay hapis