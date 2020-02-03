Dersim'de güçlendirme çalışması yapılmayan deprem konutları Meclis gündeminde

Dersim’in Pülümür ilçesindeki deprem konutlarının güçlendirme çalışmalarının yapılmadığını söyleyen CHP Dersim Milletvekili Polat Şaroğlu, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Şaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a "Ödenek yetersizliğinden dolayı onarılmadığı iddiaları doğru mudur?" diye sordu.

Dersim’in aktif fay hattı üzerinde bulunan ve deprem riski altındaki illerden birisi olduğunu söyleyen Şaroğlu, Pülümür’ün birçok kez deprem gerçeği ile karşı karşıya kaldığını söyledi. Bu amaçla inşa edilerek hak sahiplerine teslim edilen deprem konutlarının oturmaya elverişli olmadığını dile getiren Şaroğlu, olası bir depremde vatandaşların can ve mal güvenliğinin tehlike altında olacağına dikkat çekti. Konuyu Meclis gündemine taşıyan Şaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

"İNSANLARIN CANI HİÇE Mİ SAYILMAKTA?"

Şaroğlu, Oktay’a şu soruları sordu:

"Pülümür ilçesinde bulunan deprem konutlarının güçlendirilmesi için bir çalışma yapılacak mıdır? Konutta yaşayan yurttaşların güvenli bir bölgeye tahliye edilmesi söz konusu mudur? Pülümür ilçesindeki deprem konutlarının ödenek yetersizliğinden dolayı onarılmadığı iddiaları doğru mudur? Olası bir depremde can güvenliği tehlikede olacak insanların canı hiçe mi sayılmaktadır? Tunceli genelinde bulunan kerpiç evler ile riskli binaların tespit edilmesine ve onarılmasına dönük çalışmalar, ilgili kurumlarca yapılmakta mıdır? Tunceli ve çevre illerin, deprem potansiyeli olduğu bütün uzmanlar tarafından yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde ortaya konmakta ve özellikle de ülkemizin aktif fay hatlarından biri olan Malatya-Ovacık fay hattındaki tehlikeye dikkat çekilmektedir. Bu konuda uzmanların görüşü alınmakta mıdır ve eş güdümlü bir çalışma yürütülmekte midir?"

(Dersim/EVRENSEL)

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