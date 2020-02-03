03 Şubat 2020 15:12

İzmir'de gevrek ve boyoza yüzde 16 zam

İzmir'de gevrek, boyoz ve poğaçaya yüzde 16 zam yapıldı, ortalama 1,5 TL olan ürünlerin fiyatı 1,75 TL'ye yükseldi.

Yaptığı gervrekleri gösteren fırıncı

Fotoğraf: Nevra Uçkaç/DHA

İzmir'de gevrek, boyoz, poğaça ve kumruya zam geldi.

İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan simit fiyatının 2 liraya yükselmesi üzerine İzmirli fırıncıların talep ettikleri zammı değerlendiren İzmir Pide ve Gevrek İmalatçıları ve Esnaf ve Sanatkârlar Odası, yüzde 16 zam kararı aldı.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin de onayladığı Pide ve Gevrekçiler Odasının aldığı kararına göre ortama 1,5 TL olan ürünler, 1,75 TL'ye satılacak.

İzmir Gündemi'nin aktardığına göre ürünlerin yeni fiyatları şöyle:

  • 100 gram gevrek 1,75 TL
  • 60 gram boyoz 1,75 TL
  • 60 gram poğaça 1,75 TL
  • Kumru 4,50 TL

(EKONOMİ SERVİSİ)

İzmir'de fırıncılar, gevreğin 25 kuruş zamla 1 lira 75 kuruşa satılmasını istiyor

İzmir'de fırıncılar, gevreğin 25 kuruş zamla 1 lira 75 kuruşa satılmasını istiyor

İstanbul'un ardından İzmir'de de fırıncılar simit fiyatına zam istedi

İstanbul'un ardından İzmir'de de fırıncılar simit fiyatına zam istedi

Reklam
EGE HABERLERİ
İHD: Cezaevlerindeki hamile ve çocuklu kadınlar tahliye edilsin

İHD: Cezaevlerindeki hamile ve çocuklu kadınlar tahliye edilsin

İHD İzmir Kadın Komisyonu, cezaevlerinde olan hamile ve çocuklu kadınların tahliye edilmelerini talep etti.

İzmir'de gevrek ve boyoza yüzde 16 zam

İzmir'de gevrek ve boyoza yüzde 16 zam

İzmir'de gevrek, boyoz ve poğaçaya yüzde 16 zam yapıldı, ortalama 1,5 TL olan ürünlerin fiyatı 1,75 TL'ye yükseldi.

Genel İş İzmir 7 No'lu Şube üyesi işçilerden depremzedelere örnek dayanışma

Genel İş İzmir 7 No'lu Şube üyesi işçilerden depremzedelere örnek dayanışma

Genel-İş İzmir 7 No'lu Şube üyesi işçiler, depremden dolayı mağduriyet yaşayan sınıf kardeşlerine ulaştırılmak üzere Dersim’in Pertek ilçesine battaniye gönderdi.

İzmir'de "İki Buğday Başağı" gösterisi seyircilerle buluştu

İzmir'de "İki Buğday Başağı" gösterisi seyircilerle buluştu

İzmir'de "İki Buğday Başağı" isimli konser ve dans gösterisi seyircilerle buluştu. Gösteri 1922'den 1923'e kadar süren zorunlu göçü anlatıyor.

ŞPO İzmir Şube Başkanı Kocaer: Kamu alanına imar izni rant yönünde değişimdir

ŞPO İzmir Şube Başkanı Kocaer: Kamu alanına imar izni rant yönünde değişimdir

Şube Başkanı Özlem Şenyol Kocaer, İzmir Alsancak Kültür Mahallesinde 30 parsellik alana Bakanlığın verdiği imar izninin kentin zararına olacak rant yönünde bir değişim olduğunu belirtti.

Ayvalık sahilleri ihaleye çıkarılacak: Sahiller Ayvalık halkına aittir

Ayvalık sahilleri ihaleye çıkarılacak: Sahiller Ayvalık halkına aittir

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içindeki Pınarboğazı ve Dalyan sahillerinin özel şirketlere ihaleye çıkarılması halkın tepkisini çekti.

Buca’da bir kadın, eski sevgilisi olan erkek tarafından vuruldu

Buca’da bir kadın, eski sevgilisi olan erkek tarafından vuruldu

İzmir Buca’da S.B. adlı kadın, eski sevgilisi A.B. tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan kadın tedaviye alınırken saldırgan erkek ise kaçtı.

Madımak katliamının sorumlusunun affedilmesi Marmaris'te protesto edildi

Madımak katliamının sorumlusunun affedilmesi Marmaris'te protesto edildi

Muğla Marmaris'te, kitle örgütleri Madımak katliamının sorumlusunun affedilerek serbest bırakılmasını protesto etti: Yakanları da aklayanı da affetmiyoruz. Madımak için adalet istiyoruz.

Eğitim Sen: Gerici vakıflara kaynak aktarılmasını istemiyoruz

Eğitim Sen: Gerici vakıflara kaynak aktarılmasını istemiyoruz

Başkentgaz adlı şirketin Kızılay üzerinden Ensar Vakfına kaynak aktarırken vergi kaçırmasına Eğitim Sen Manisa Şubesi tepki gösterdi.

Çiğli’de çeşitli iş kollarında çalışan işçiler bir araya geldi

Çiğli’de çeşitli iş kollarında çalışan işçiler bir araya geldi

Çiğli OSB’de farklı iş kollarında çalışan işçiler sorunlarını konuşup çözüm yolları aramak için bir araya geldi. İşçiler en önemli sorunun örgütsüzlük olduğunu dile getirdi.

TMMOB İzmir İKK'den Urla ve Çeşme açıklaması: Bu acele karar rant için

TMMOB İzmir İKK'den Urla ve Çeşme açıklaması: Bu acele karar rant için

TMMOB İzmir İKK Çeşme ve Urla’daki 511 adet taşınmazın acele kamulaştırılması kararına ilişkin basın toplantısı düzenleyerek, “Rant politikaları ile yargı sürecinde mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

CHP'li Gülizar Biçer Karaca: Yandaş vakıflara belediye kıyağı

CHP'li Gülizar Biçer Karaca: Yandaş vakıflara belediye kıyağı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Sayıştayın tespit ettiği Denizli Büyükşehir Belediyesinde yapılan mevzuata aykırı işlemleri kamuoyuyla paylaştı.