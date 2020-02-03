İzmir'de gevrek, boyoz, poğaça ve kumruya zam geldi.

İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan simit fiyatının 2 liraya yükselmesi üzerine İzmirli fırıncıların talep ettikleri zammı değerlendiren İzmir Pide ve Gevrek İmalatçıları ve Esnaf ve Sanatkârlar Odası, yüzde 16 zam kararı aldı.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin de onayladığı Pide ve Gevrekçiler Odasının aldığı kararına göre ortama 1,5 TL olan ürünler, 1,75 TL'ye satılacak.

İzmir Gündemi'nin aktardığına göre ürünlerin yeni fiyatları şöyle:

100 gram gevrek 1,75 TL

60 gram boyoz 1,75 TL

60 gram poğaça 1,75 TL

Kumru 4,50 TL

(EKONOMİ SERVİSİ)

İzmir'de fırıncılar, gevreğin 25 kuruş zamla 1 lira 75 kuruşa satılmasını istiyor

İstanbul'un ardından İzmir'de de fırıncılar simit fiyatına zam istedi