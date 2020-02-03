İSİG Meclisi: Ostim ve İvedik’i unutturmayacağız

OSTİM ve İvedik’te 20 işçinin yaşamını yitirdiği patlamanın yıl dönümünde açıklama yapan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Ankara Meclisi, “Kapitalizmin kâr hırsı, alınmayan önlemler, yapılmayan denetimler, patronları koruyan hukuk sistemi yüzünden Ankara’nın orta yerinde bir katliam göz göre göre gelmiştir. Ostim ve İvedik’i unutturmayacağız” dedi.

3 Şubat 2011’de Ankara’da Ostim Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Özkanlar Hidrolik İmalat’ta ve aynı gün İvedik Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Metsan’da meydana gelen patlamalarda 20 işçinin hayatını kaybettiğini, 53 işçinin yaralandığını belirten İSİG Ankara Meclisi, “Yapılan incelemelerde işyerlerinin tehlikeli iş yapılan bir binada olması gereken önlemlere sahip olmadıkları, ikinci gayrisıhhi müessese kapsamındaki bu işyerlerinde işverenlerin, işçileri koruma yönünde hiçbir önlem almadığı ortaya çıkmıştır” dedi.

Dava sürecinin de 4-5 kişi üzerinden, düşük miktarlı ve taksitli para cezasıyla geçiştirilmeye çalışıldığını ifade eden İSİG Meclisi, “Mahkeme yalnız 5 sanık hakkında hüküm vermiş, diğer 13 sanık hakkında beraat kararı vermiştir. Katliamın kamu sorumluğu ortadayken, dava sürecinde sorumlu kamu kurumları hakkında hiçbir işlem yapılmamış; denetçi, müfettiş, bakan, siyasi sorumlular, aradan geçen 9 yıl içinde mağdur aileler ve avukatların bütün girişimlerine karşın yargılanmamıştır” ifadelerini kullandı.

DAVA AİHM’YE TAŞINDI

Açıklamada şu bilgiler verildi: “Bilirkişi raporunda işyerlerinden birinin ruhsatsız olduğu, işyeri açma ve çalıştırma izninin bulunmadığı, ilgili kurumlarca basınçlı kapların kullanımı ve iş güvenliği yönünden denetimlerin yapılmadığı gibi birçok eksiklik tespit edilmiştir. Ama bu eksiklik ve denetimsizliğin sorumlusu olan dönemin Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi, Yenimahalle Belediyesi yönetimi, İvedik OSB Yönetimi, Ostim OSB Yönetimi, Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına olayla ilgili herhangi bir kusur yüklenemeyeceği yönünde görüş bildirilmiştir. Kurumların yetkililerinin yargılanmasına dair bütün engellemelere rağmen, işçi aileleri Danıştay ve Anayasa Mahkemesine başvurmuş ancak Mahkeme Ağustos 2018’de “kabul edilmezlik” kararı vermiştir. Şu anda, kamu görevlileri açısından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süreci işlemektedir.”

Ostim ve İvedik’teki iş cinayetlerinin, sermayenin sanayi sitelerindeki ucuz emek sömürüsünü, sağlıksız, iş güvenliği önlemleri alınmayan atölyelerdeki çalışma koşullarını bir kez daha ortaya çıkardığı belirtilen açıklamada, “Çok açıktır ki; on binlerce işçinin sendikasız, kimi zaman sigortasız ve asgari ücretin altında ücretlerle, kuralsız çalıştırıldığı Ostim ve İvedik Sanayi bölgelerinde çalışma koşulları, gelen katliamın davetiyesini hazırlamıştır, başka katliamlara da hâlâ davetiye hazırlamaktadır” dendi.

YENİ CİNAYETLERİN ÖNÜ AÇILIYOR

Geçen 9 yıl içerisinde çıkarılan yasalarla, yönetmeliklerle, ekonomi programlarıyla sermayenin her türlü kuralsızlığına göz yumulduğu, yeni iş cinayetlerinin önünün açıldığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Bu sebeple bizler, bir kez daha yaşananların kaza, kader ya da fıtrat değil, cinayet olduğunu vurguluyoruz. Ostim ve İvedik’teki patlama öngörülemez değildi, kaza değildi. Aksine, bu çalışma rejimi, bu sömürü düzeni bilinçli politik tercihlerin bir sonucu olarak işçilerin yaşam hakkını, sağlığı ve güvenli çalışma hakkını elinden almaktadır. İşçi sömürüsünün giderek arttığı; ucuz emeğin yaygınlaştığı, kuralsız ve güvencesiz çalışmanın başat istihdam olduğu, sendikasızlaştırma politikalarının giderek arttığı, işçiyi bir maliyetten başka bir şey olarak görmeyen bir rejimde işçilerin sağlık ve güvenliklerinin hiçe sayılması ve iş cinayetlerinin giderek artması da kaçınılmaz olmaktadır.Biliyoruz ki, Ostim ve İvedik için adalet istemek, aynı zamanda yeni katliamların olmaması için mücadele etmeyi de gerektirir. Bu yüzden de iş cinayetlerinin faillerine ve iş cinayetlerine sebep olan rejime karşı, ölenleri unutturmamak ve yaşayanları korumak için mücadelemiz sürecek.” (Ankara/EVRENSEL)