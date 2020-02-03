03 Şubat 2020 15:28

İHD: Cezaevlerindeki hamile ve çocuklu kadınlar tahliye edilsin

İHD İzmir Kadın Komisyonu, cezaevlerinde olan hamile ve çocuklu kadınların tahliye edilmelerini talep etti.

İHD İzmir Kadın Komisyonu üyeleri

Fotoğraf: MA

İHD İzmir Kadın Komisyonu, cezaevlerinde olan hamile ve çocuklu kadınların yasadan gelen haklarını kullanarak tahliye edilmelerini istedi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi Kadın Komisyonu, Konak’ta bulunan il binasında cezaevlerinde olan hamile ve çocuklu kadınların yaşadığı sorunlara dikkati çekmek amacıyla basın toplantısı düzenledi. Cezaevinde bulunan Elif Tuğral’ın eşi Nuri Tuğral İHD İzmir Şubesine başvurarak, eşinin Şakran Cezaevinde kaldığını, cezaevinde hamileliğinden kaynaklı doktor kontrollerinin ve bazı sağlık ihtiyaçlarını karşılayamadığından eşinin tutuksuz yargılanmasını talep etti. Nuri Turgal basın toplantısına katılarak, cezaevinde bulunan Elif Tuğral’ın kan pıhtılaşması sorunu yaşadığını ve bu rahatsızlığı ile ilgili her gün düzenli olarak kan sulandırıcı iğne olması gerektiğini fakat bununla ilgili gerekli doktor kontrollerinin yapılmadığını belirtti. Kontrol amaçlı hastaneye gidişlerin ring aracı ile yapıldığını ve yol boyunca aracın sallanmasından kaynaklı sıklıkla rahatsızlandığını aktaran Tuğral, ayrıca kaldığı koğuşta kişi sayısının fazla olması hamilelik sürecini olumsuz etkilediğini söyledi. Evde anne bakımına ihtiyacı olan bir çocuklarının daha olduğunu dile getiren Tuğral, tüm bunların göz önüne alınarak Elif Tuğral’ın infazın ertelenmesini talep ettiğini ifade etti.

"ÇOCUKLAR DÖRT DUVAR ARASINDA OLMAMALI"

Nuri Tuğral’ın ardından cezaevlerindeki hamile ve çocuklu kadınların yaşadığı sorunlara dikkati çekmek için hazırlanan basın metnini İHD Kadın Komisyonu adına Cemile Karakaya okudu. Adalet Bakanlığının kayıtlarına göre anneleriyle birlikte cezaevlerinde 780 çocuğun bulunduğunu belirten Karakaya, insan hakları savunucularının buna karşı mücadele ettiğini ve çocuk hakları açısından cezaevlerinde çocukların kalmamasını istediklerini dile getirdi. “Yasaların istisnasız herkese uygulanması gerektiği hukukun en temel ilkelerinden biridir” diyen Karakaya, bu prensibin cezaevindeki kimi annelerde ve bebeklerde karşılığının olmadığını vurgulayarak, “İzmir İnsan Hakları Derneği Kadın Komisyonu olarak diyoruz ki; Cezaevlerinde olan hamile anneler tutuksuz yargılanmalı, ceza almış iseler cezaları ertelenmeli, çocuklar anneleri ile dört duvar arasında değil dışarıda özgür olmalı" dedi. (İzmir/MA)

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