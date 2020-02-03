3 Şubat haftasında gazeteciler yine adliyede

Gazeteciler 3 Şubat haftasında da yine adliye koridorlarında olacak.

4 Şubat Salı: Özgür Gazeteciler İnisiyatifi Sözcüsü Hakkı Boltan’ın “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine Diyarbakır 12. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

5 Şubat Çarşamba: Gazeteci Durket Süren’in “terör örgütüne bilerek isteyerek yardım” ve “terör örgütü propagandası” iddiasıyla yargılandığı davanın görülmesine Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

6 Şubat Perşembe: RedHack’in yayımladığı Berat Albayrak’a ait mailleri haberleştirdikleri gerekçesiyle altı gazeteci hakkında “terör örgütü propagandası yapmak”, “terör örgütü üyeliği” gibi suçlamalarıyla açılan davanın 9. duruşması İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Dava kapsamında Gazeteciler Metin Yoksu, Tunca Öğreten, Eray Saygın, Derya Okatan, Mahir Kanaat ve Ömer Çelik yargılanıyor.

6 Şubat Perşembe: Kapatılan Özgür Gündem Gazetesinin Genel Yayın Yönetmenleri Hüseyin Aykol ile Zana Kaya’nın yanı sıra gazetenin Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya ve Siyasetçi Hatip Dicle’nin gazetede yayımlanan haberler nedeniyle “Hükümeti, yargı organlarını veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama” suçlamalarıyla yargılandığı davanın görülmesine İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

6 Şubat Perşembe: Yazar Temel Demirer’in Kadıköy’de gerçekleşen Suruç anmasında yaptığı bir konuşma gerekçe gösterilerek “Suçu ve suçluyu övmek” suçlamasıyla yargılandığı davanın 4. duruşması İstanbul Anadolu 33. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

7 Şubat Cuma: Yeni Yaşam Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser’in gazetenin 10 Ekim 2019 tarihli nüshasında yer alan “Bu pınardan barış akmaz” başlıklı haber nedeniyle “terör örgütü propagandası” iddiasıyla yargılanacağı davanın ilk duruşması İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. (MEDYA SERVİSİ)

Ocak 2020 Medya İzleme Raporu: İhlaller, engeller, soruşturmalar, cezalar…

Gazetecilerin yargılanması ayıbı 2020’nin ilk ayında da hız kesmedi