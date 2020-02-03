Neşeli Günler'in "İçişleri bakanı arkadaşımdır" sahnesine sansür

Show TV’de dün akşam yayınlanan Neşeli Günler filminin iki sahnesine kanal tarafından sansür uygulandı.

Başrollerini Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Oya Aydoğan ve Ayşen Gruda’nın paylaştığı 1978 yapımı Neşeli Günler filminin iki sahnesi dün akşam Show TV tarafından sansüre maruz bırakıldı.

Filmdeki ilk sansür Şener Şen’in canlandırdığı Ziya adlı karakterin "İçişleri bakanı arkadaşımdır, bir telefonla çıkardım" cümlesinin filmden kesildiği görüldü. Filmin yayınlandığı dönemin İçişleri Bakanı, Milli Selamet Partili Korkut Özal idi.

İkinci sansür ise filmin sonlarına doğru çocukların Taksim’de anıt önünde yaptıkları eylemde anıt üzerinde yazan İGD (İlerici Gençlik Derneği) ifadesinin silinmesi oldu. (MEDYA SERVİSİ)

Dün akşam Show Tv, Neşeli Günler filmindeki “İçişleri Bakanı arkadaşımdır, bir telefonla çıkardım" cümlesini kesmiş. Alttaki video orijinali. İzleyicilerine umarım bir cevapları vardır. Sansür uygulanacak ne var anlamadım... pic.twitter.com/ghDRIMfiMc — Deniz Demir ⚖️ (@demirdenizchp) February 3, 2020