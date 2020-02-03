EMEP Genel Başkanı: Gidişat işçilerin siyasete dahil olmasıyla değiştirilebilir

Emek Partisi Zonguldak İl Örgütü Kongresi yapıldı. Alevi Kültür Derneği Zonguldak Şubesindeki genel kurula Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan, Sol Parti Zonguldak İl Başkanı Akın Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Yeşil Sol Parti Zonguldak İl Başkanı Ali Topaloğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Haber-Sen MYK üyesi İbrahim Damatoğlu, KESK Zonguldak Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Hayri Anıl Çetin ve KESK'e bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri, Türkiye Denizciler Sendikası Zonguldak Baştemsilcisi Bekir Emanet, Amele Birliği Merkez Şube Yöneticisi Taşkın Ar, Makina Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Birhan Şahin, Alevi Kültür Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mehmet Kaplan ve yönetim kurulu üyeleri, Artvinliler Derneği Zonguldak Şube Başkanı Osman Bekaroğlu, Zonguldak Çevre Koruma Derneği Başkanı Ahmet Öztürk, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Çaycuma Temsilcisi Ali Rıza Çetin ile maden ve liman işçilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

“İŞSİZLİK KISKACI NEDENİYLE İŞÇİLER KAÇAK OCALARDA ÇALIŞIYOR”

Divan Başkanlığını Fahri Bozbaş'ın yaptığı kongrenin açılış konuşmasını yapan Emek Partisi Zonguldak İl Başkanı Ateş Türeli, Elazığ depreminde ölenler ile Kilimli'de kaçak maden ocağında ölen iki maden işçisinin ailelerine başsağlığı dileyerek sözlerine başladı. Türkiye ve Zonguldak'ta artan iş cinayetlerine dikkat çeken Türeli, AKP hükümetinin politikalarını eleştirdi. Türeli, Zonguldak'taki termik santrallerin doğaya ve insanlara verdiği zarar verdiğini buna rağmen halkın işsizlik kıskacında kaldığı için termik santrallerde ve kaçak maden ocaklarında çalışmak zorunda bırakıldığına dikkat çekti.

“İŞ CİNAYETLERİ KADER DEĞİL, KAPİTALİST DÜZENİN SONUCUDUR”

Türel’in ardından konuşan Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, sözlerine Kilimli’de meydana gelen iş cinayetinde hayatını kaybedenleri anarak başladı. Gürkan, “Zonguldak’taki ölümler aynı zamanda Türkiye işçi sınıfının yaşama ve çalışma koşullarını gösteriyor. Özellikle bölgede yaşanan iş cinayetlerinin bugün değil dünden bugüne yaşandığını gösteriyor. Kaçak ocakta ölen Sebahattin Kalaycıoğlu’nun babasının da bundan 20 yıl önce aynı tür iş cinayetinde yaşamını yitirdiğini öğreniyoruz. Bu bir kader değil, her ne kadar işçi cinayetleri siyasi iktidarın ve onların temsilcileri tarafından bir fıtrat olarak önümüze sunulsa da bunun bir kader olmadığı aşikardır. Kapitalist düzenin, sermaye düzeninin işçi sınıfı başta olmak üzere tüm emekçi sınıflara baskı, çalışma ve yaşam koşullarının bir sonucudur bu yaşananlar” dedi.

“HÜKÜMETİN TARIM POLİTİKASI İFLAS ETTİ”

AKP iktidarının tarım politikalarını da eleştiren Gürkan, “Kendi ülke insanına yetecek kadar tarım ürünlerini yetiştirme potansiyeline sahip bir ülkeyken bugün temel tarım mamulleri olan buğday, arpa ve tüm bakliyat ürünleri ithal ediliyor. İktidarın uluslararası tekellere peşkeş çekmek için uyguladığı tarım politikası iflas etmiştir” dedi.

“SAVAŞÇI POLİTİKALARA KARŞI BARIŞI SAVUNACAĞIZ”

AKP iktidarının ülke içindeki demokratik kazanımları yok ettiğine de dikkat çeken Gürkan, “Özgürlükleri kısıtlayan ve kendi iktidarının devamını sağlayacak baskı politikalarının yanı sıra Ortadoğu başta olmak üzere savaşçı ve baskıcı politikasının sonuçlarını hep birlikte yaşıyoruz. Siyasi iktidarın Suriye politikasını, Suriye’de müttefiklik içerisine girilen güçlerle yapılan yanlışlığını ortaya koymuştuk. İhvancı, selefi güçlerle yapılan ortaklıkların yanlışlıklarını dile getirmiştik. Bugün Suriye’den Libya’ya atlamış durumda. Tüm bu gelişmeler birbiriyle çok bağlantılı. Ortadoğu’da emperyalist ülkelerin yağma politikalarına ortak olma çabalarının sonucudur bunlar. Bizler bu politikaların Ortadoğu halklarına ve Türkiye işçi sınıfına, emekçi halkına yararı olmadığını ifade ettik ve siyasi iktidarın Suriye, Libya politikalarına, Akdeniz politikalarına itiraz ettik, bu itirazımızı sürdüreceğiz. Savaşçı politikalara karşı barışı, demokrasiyi, halkların kardeşliğini savunmaya devam edeceğiz” dedi.

“HUKUK TEK ADAMIN TALİMATLARIYLA İŞLİYOR”

AKP iktidarının tek adam, tek parti rejimine dayalı bir rejim inşa ettiğini söyleyen Gürkan, “Tek adam rejimine baktığımızda yargıda bunun sonuçlarını görüyoruz. Yukarıda bir Cumhurbaşkanı, bir partinin genel başkanı, ağzını açıyor talimat veriyor, tutuklamalar, yargılamalar oluyor. Gazetecilerin yargılanması, Selahattin Demirtaş başta olmak üzere, siyasetçiler ve seçilmişlerin yargılanması, muhaliflerin yargılanması, seçilmiş belediyelere atanan kayyumlar, bütün bunlar tek elden, tek adamın talimatlarıyla işleyen bir süreçtir. Yani hukuk ve adalet sistemi tek adamın talimatları doğrultusunda işlemektedir. Sadece yargı değil, sivil ve askeri bürokrasi de tek adamın talimatları doğrultusunda işlemektedir. Yukarıdan aşağıya tek adam rejimi örgütlenmeye çalışılıyor. Cumhurbaşkanı tek adam iradesiyle hareket ediyor. Yukarıdan aşağıya bakanlar, valiler, kaymakamlar, kamu kurumlarının genel müdürleri, il müdürleri tek adam düzeninin gerekleri ne ise bütün bunların özelliklerini göstermekte ve politikalarını uygulamakta ve bizler bugün bunun sonuçlarını yaşamaktayız. Çalışma yaşamında, sağlıkta, yargıda, bürokraside kısaca hayatın her alanında örgütlenmeye çalışılan bir siyasi rejim toplumsal hayatı da tek adam rejimi olarak örgütlüyor” dedi.

“DEMOKRASİYİ KAZANMAK İŞÇİ VE EMEKÇİLERİN GÖREVİDİR”

Demokrasiyi kurum ve kuruluşları ile birlikte kazanma görevi ile karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Gürkan, “Tam da emeğin kenti dediğimiz Zonguldak’ta yaptığımız kongrede tartıştığımız gibi işçilerin ve emekçilerin siyasete dahil olmasıyla bu ülkede hakları emekçilerin siyasete dahil olmasıyla bu memleketteki gidişatı bizlerin düzeltebileceğine inanmamız gerekiyor” dedi.

Ülkede sınıf ve demokrasi mücadelesi geleneği olduğunu belirten Gürkan, “Birlikte mücadele ederek, bu siyasal gericiliğin dağıtılacağını biliyoruz. Özgürlükleri esas alan, demokrasiyi esas alan, demokratik hak ve özgürlükleri esas alan, demokratik bir ülke potansiyeli birlikte mücadele edilerek açığa çıkarılacaktır. Zonguldak’ta bu deneyime sahiptir. Madenci yürüyüşlerinden, demokrasi mücadelesine kadar geniş bir mücadele geleneğine ve birikimine sahiptir. Bu kongremizin böyle bir mücadele bileşeni olarak üstüne düşen görevi yerine getireceğine inanıyorum” dedi.

Maden işçileri ile emekli maden işçinin de sorunlarını dile getirdiği kongrede Sol Parti adına İsmail Yıldız, KESK Zonguldak Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Hayri Anıl Çetin ve Haber Sen MYK üyesi İbrahim Damatoğlu da birleşik ve örgütlü mücadele çağrısı yaptı. Kongrede Ateş Türeli yeniden il başkanlığına seçildi. (Zonguldak/EVRENSEL)