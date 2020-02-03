AKP'nin Suriye politikasını ve İdlib'de yaşananları İskender Bayhan'la konuştuk

03 Şubat 2020 15:15
AKP hükümetinin Suriye politikasını, İdlib'deki Suriye Ordusu top atışı sonrası yaşanan ölümleri ve Rusya ile olan ilişkileri Gazeteci İskender Bayhan ile değerlendirdik. (Evrensel WebTV)
İdlib'de 5 asker ve bir sivil personel hayatını kaybetti
Reklam
YAZARLAR
Bülent FALAKAOĞLU
Ocak ayı enflasyonu yüzde 12,15: Ücret-maaş zammı ilk ayda darbe yedi
İhsan ÇARALAN
Yozlaşma ve çürümüşlüğün dibinde vergi kaçırmanın yol haritası!
Şebnem Korur FİNCANCI
Birleşmiş Milletler, Cumartesi Anneleri ve bekçiler
Ercüment AKDENİZ
Yüzen barikat, batan insanlık
Ertan EROL
Mücadelenin bedeli
Mithat Fabian SÖZMEN
Kobe Bryant’ın ardından: Miras ve yüzleşme
Cengiz BEKTAŞ
Yine deprem
EVRENSEL EGE
Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...