AKP'nin Suriye politikasını ve İdlib'de yaşananları İskender Bayhan'la konuştuk

Malatya’da bir bekçi diğer bekçiyi silahla yaraladı

İHD Başkanı Öztürk Türkdoğan, Malatya’da bir kişiye müdahale eden bekçinin diğer bekçiyi vurması ve yaşanan şiddete dair Evrensel'e konuştu: Bekçilerin yetkileri artarsa bu olayların sıklığı artacak.