Urfa'da çocukları istismara maruz bırakan öğretmen ve berber tutuklandı
Urfa'da çok sayıda çocuğu istismara maruz bıraktıkları iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Emin K. ile Ramazan A. tutuklandı.
Fotoğraf: DHA
Urfa'da çocukları cinsel istismara maruz bıraktıkları iddiasıyla gözaltına alınan Müzik Öğretmeni Mehmet Emin K. ile Berber Ramazan A. (72), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
DHA'da yer alana habere göre, kent merkezinde özel bir okulda 4 kız öğrenciyi istismara maruz bıraktığı iddiasıyla hakkında açılan soruşturmanın ardından gözaltına alınan Öğrentmen Mehmet Emin K. ile Viranşehir ilçesinde işyerinde küçük çocuğu istismara maruz bırakan Berber Ramazan A.’nın emiyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 2 fail, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece "çocuğa karşı cinsel istismar" ve "hüriyetinden yoksun kılmak" iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. (HABER MERKEZİ)
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