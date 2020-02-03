Kocaeli Gebze’de sendikalı olduğu için işten atılan VİP Tekstil işçileri direnişlerinin 77. gününde. İki ayı aşkın süredir soğuk havaya, polisin baskısına ve her türlü zorluğa rağmen direnmeye devam eden VİP Tekstil işçilerine diğer fabrikalardan da dayanışma mesajları geliyor. Çayırova’da bulunan ve Pertol-İş’in örgütlü olduğu Alpla Plastik işçileri, VİP Tekstil işçilerine dayanışma mesajı gönderdi. “Sendika haktır, işten atmak suçtur” diyen işçiler, yayınladıkları videoda Vip Tekstil işçilerinin yanında olduklarını da ifade etti. (Gebze/EVRENSEL)

Sendika hakkı için direnen VİP Tekstil işçilerine sınıf kardeşlerinden destek: Sendika haktır, işten atma suçtur. Direnen VİP Tekstil işçilerinin yanındayız https://t.co/oA03SkA0t6 pic.twitter.com/i0jcELVd60 — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) February 3, 2020

Darıca'da bulunan VİP Giyim'in patronu, sendikal faaliyet yürüten işçiyi işten attı

VİP Giyim’de sendika düşmanlığı: 15 işçi işten atıldı