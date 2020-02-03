Sendika hakkı için direnen VİP Tekstil işçilerine sınıf kardeşlerinden destek
Sendikalı oldukları için işten atılan VİP Tekstil işçilerinin direnişi 77 gündür soğuk havaya rağmen kararlı şekilde devam ediyor. İşçilere diğer fabrikalardaki sınıf kardeşlerinden destek de geliyor.
Fotoğraf: Evrensel
Kocaeli Gebze’de sendikalı olduğu için işten atılan VİP Tekstil işçileri direnişlerinin 77. gününde. İki ayı aşkın süredir soğuk havaya, polisin baskısına ve her türlü zorluğa rağmen direnmeye devam eden VİP Tekstil işçilerine diğer fabrikalardan da dayanışma mesajları geliyor. Çayırova’da bulunan ve Pertol-İş’in örgütlü olduğu Alpla Plastik işçileri, VİP Tekstil işçilerine dayanışma mesajı gönderdi. “Sendika haktır, işten atmak suçtur” diyen işçiler, yayınladıkları videoda Vip Tekstil işçilerinin yanında olduklarını da ifade etti. (Gebze/EVRENSEL)
Sendika hakkı için direnen VİP Tekstil işçilerine sınıf kardeşlerinden destek: Sendika haktır, işten atma suçtur. Direnen VİP Tekstil işçilerinin yanındayız https://t.co/oA03SkA0t6 pic.twitter.com/i0jcELVd60— Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) February 3, 2020
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