Nuray ÖZTÜRK

İzmir

Genel-İş İzmir 7 No'lu Şube üyesi işçiler, depremden dolayı mağduriyet yaşayan sınıf kardeşleriyle dayanışmak üzere Dersim’in Pertek ilçesine battaniye gönderdi.

Genel-İş İzmir 7 No'lu Şube üyesi işçiler, Elazığ depremi dolayısıyla yaşanan mağduriyeti az da olsa gidermek amacıyla bölge işçilerine dayanışma eli uzattı. Aralarında topladıkları yardım malzemelerini Pertek ilçesindeki işçilere ulaştırılmak üzere sendikanın Tunceli Şubesi’ne gönderen işçiler, “Yaşasın sınıf dayanışması” dedi.

Konuyla ilgili bilgi veren Şube Disiplin Kurulu Üyesi Zeki Yorulmaz, “Türkiye’de deprem gerçeği ortadayken, binaların dayanıklılığı ölçülmemiş, gerekli önlemler alınmamış ve yaşananlar göz göre göre gerçekleşmiştir. Bugün yapmamız gereken hızlıca yaraları sarmak ve mağduriyet yaşamış yurttaşlarımızla dayanışmak. Bu nedenle DİSK/Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube öncülüğünde işçi arkadaşlarımızla soğuklardan korunmak adına battaniye toplayıp, Tunceli Şubemize göndererek, dayanışmanın bir parçası olmayı amaçladık” diye konuştu.

Yardımların Pertek'e gönderilmesine ilişkin de açıklama yapan Yorulmaz, "Kızılay ve AFAD üzerinden dağıtılan yadımların, asıl madurlara ulaştırılmadığı haberleri geliyor. Biz de bunun önüne geçmek için, sendikamız ve üye işçiler aracılığıyla elden ele dağıtımların yapılmasını uygun gördük. Bu nedenle yardımlar Tunceli Şubesine gönderildi. Oradan Pertek'e çok yakın olan Elazığa bağlı Yedigöze köyü depremzedelerine ulaştırılacak" dedi. Yorulmaz, ne zaman olursa olsun aynı dayanışmayı göstermeye hazır olduklarını söyledi.