İsveç, eski Çin büyükelçisini yargılayacak

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Hükümetin onayını almadan Çin’le pazarlık yapan İsveç’in eski Çin Büyükelçisi Anna Lindstedt, “ülkenin güvenliğine karşı suç işleme” gerekçesiyle yargı karşısına çıkarılacak. Suçlu bulunması durumunda 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. Ülkede 200 yıl sonra ilk defa bir diplomat yargılanıyor.

Aynı zamanda İsveç vatandaşı olan Çinli Yazar ve Yayıncı Gui Minhai 4 yıldan beri Çin’de tutuklu bulunuyor. Basın meslek örgütleri ve medya kuruluşları, Minhai’in serbest bırakılması için pek çok kez talepte bulunmuş ve gösteriler düzenlemişti. İsveç’in Çin Büyükelçisi Anna Lindstedt, geçtiğimiz yılın ocak ayında Minhai’in kızının Çinli bir iş adamı ile Stockholm’de bir otelde görüşmelerini sağladı.

Minhai’ın kızı Angela Gui, Çinli iş adamının konuyu medyanın gündemine getirmemesi ve etkinlikler düzenlememesinin karşılığında babasının serbest bırakılmasına yardımcı olacağı vaadinde bulunduğunu ve bunun tehditvari bir üslupla dile getirdiğini açıklamıştı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ ONAYINI ALMADAN TOPLANTI ORGANİZE ETTİ

Dışişleri Bakanlığı, toplantının medyada yer almasından sonra üstelerine haber vermeden ve onaylarını almadan toplantıyı organize ettiği için Büyükelçi Lindstedt’i görevden aldı.

Savcı, Dışişlerinin onayını almadan Çin devletinin çıkarlarını temsil eden bir iş adamıyla yetkisi olmadığı halde pazarlık yaptığı için Lindstedt hakkında soruşturma başlattı. “Yabancı bir ülkeyle başına buyruk görüşmeler yaptığı” suçlamasıyla Ceza Yasası’nın 19. maddesine göre cezalandırılmasını istedi. Davanın ilk duruşması 19 Mart günü Stockholm İlk Mahkemesi’nde görülecek.

200 YILDAN SONRA İLK KEZ BİR DİPLOMAT YARGILANACAK

Davaya medya ve kamuoyu yoğun ilgi gösteriyor. Svt’ye konuşan Askeri Tarihçi Thomas Ruth, bir diplomata ülkenin güvenliğine yönelik suç işlediği gerekçesiyle dava açılmasının ilk olduğunu ve buna benzer bir şeye İsveç’in modern tarihinde rastlanmadığını söyledi.

Svt’ye göre bundan 200 yıl önce benzeri bir olay yaşanmış, 1794 yılında diplomat Gustaf Mauritz Arfelt, Krala yönelik darbe girişimde bulunma suçundan ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Konuyu soruşturan İsveç Güvenlik Polisi (Säpo), Lindtstedt’in daha ağır bir suç olan “Yabancı bir güçle görüşmelerde ülkeye sadakatsizlik” suçundan yargılanmasını istiyordu. Bu suçu işleyenler Ceza Yasası’nın 19. maddesine muhalefetten 2 ila 10 yıl arası hapis cezalarına çarptırılabiliyor.

Ancak Savcı, Lindstedt’e daha az ceza alacak bir suçtan dava açmayı tercih etti. Lindstedt’in Avukatı Conny Cedermark, müvekilinin kendisine yönelik suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Lindstedt de, suçlamalar ve dava hakkında yorum yapmayacağını açıkladı.

19 Mart’ta başlayacak ve 8 Nisan’da sonuçlanacak duruşmaların bir bölümünün kapalı kapalar ardında yapılacağı belirtildi.