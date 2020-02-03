Çorumlu soğan üreticileri soğan ihracatı kararının iptalini istiyor

Çorum'da soğan üreticileri soğan ihracatındaki izin kararı nedeniyle PTT önünde protesto amaçlı basın açıklamasında bulundu.

Döviz ve pankartlarla alınan ihraç kararını protesto eden çiftçiler adına konuşan Yusuf Özküçükgöz, kuru soğan ve patates ihracatının izne bağlanması ve dolaylı şekilde ihracatının yasaklanmasını ülke tarımının geleceği için bir tehdit olarak gördüklerini dile getirdi.

Çiftçiler olarak üretmekten mesul olduklarını anlatan Özküçükgöz, ürettikleri ile ülke ekonomisine en büyük katkıyı sağladıklarını belirtti. 75 kuruşa mal ettikleri ürünü 50 kuruşa satmanın üreticileri üzdüğü gibi ürünlerin raflarda 5 liraya satılmasının da kendilerini üzdüğünü belirten Özküçükgöz, “Bizler üretim sevdalılarıyız. Çatısız fabrikalarda üretim yapıyoruz. Bizler stokçu değiliz. Talebe göre satış yapıyoruz. Satacağımız zamana kadar ürünü muhafaza etmekle mesulüz. Bugün iç piyasanın ihtiyacı olan kuru soğandan çok daha fazlası depolarda bulunuyor. 15 Nisan’da yeni ürün hasadı yapılmaya başlanacak. Ülke ihtiyacından 250-300 bin ton fazlası depolarda duruyor. Bu ürünü satın almak için kapıda bekleyen ülkeler var. Kapıda müşteri varken biz ürünü derelere dökmeye hazırlanıyoruz. İran taze soğan hasadına başladı. Pakistan başlamak üzere. Şubatın 2. haftası dünyanın en büyük soğan üreticisi mısır hasada başlayacak. Elimizdeki ürünü satabilmemiz için 15 günlük bir süremiz kaldı. Yapılan ihracat ülke ekonomisine de katkı sağlayacaktır. Bugün insanların karnı doyuyorsa bu çiftçi sayesindedir” dedi.

Özellikle bölgede yetişen Çorum tipi mor soğanın 45-50 bin ton olarak depolarda beklediğini anlatan Özküçükgöz, bu soğanın %10’luk kısmının iç Pazar geri kısmının ise ihracata yönelik üretildiğini bu ürünün mutlaka ihraç edilmesi gerektiğini ihraç edilmesi halinde ülkeye 20 milyon liralık girdi sağlanacağını anlattı.

Soğan üreticilerinin basın açıklamasına CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, EMEP İl Başkanı Cafer Gökmen, EMEP Merkez İlçe Başkanı Feyzullah Aygün, PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Pehlivan, il genel ve belediye meclis üyeleri, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Zeki Oral, köy muhtarları ve çok sayıda soğan üreticisi katıldı. (Çorum/EVRENSEL)