Ankara Belediyesinin Başkentgaz’ı denetim hakkı özel yasayla kaldırılmış

Kızılay üzerinden Ensar Vakfına yaptığı 7 milyon 925 bin dolarlık bağışla gündeme gelen Başkentgaz’a ilişkin yeni bir bilgi ortaya çıktı. 2013'te özelleştirilen şirkette, Ankara Büyükşehir Belediyesine yüzde 20 pay bırakılmadığı, yasal zorunluluğa rağmen yönetim kurulunda belediye temsilcisinin bulunmadığı belirtildi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Emekli Mülkiye Başmüfettişi ve Mansur Yavaş'ın danışmanı olan Mahmut Esen yaşananları anlattı: “Başkentgaz 2013 yılında özelleştirildi. Özelleştirme sırasında Başkentgaz'a özgü bazı yasal düzenlemeler yapılmış. Genel düzenlemelere aykırı olarak şirketin hisselerinin yüzde 80'i yerine tümü özelleştirilmiştir. Doğal gaz Piyasası Kanunu'nun 4. maddesinde yer alan açık hükme karşın belediyenin şirket yönetim ve denetim kurulunda temsil yetkisi kaldırılmıştır. Böylelikle Ankara Büyükşehir Belediyesi kurucusu, sahibi olduğu şirkette yüzde 20 hisse ile küçük ortak olarak kalması bir yana, şirket yönetiminde temsil yetkisini bile yitirmiştir.”

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Mansur Yavaş tarafından, şirket yönetiminde temsili kaldıran Ankara'ya özgü çıkarılmış yasal düzenlemenin iptali için gerekli hukuki sürecin başladığını söyleyen Esen, “Şirket tarafından yapılmış yüklü bağışlarla, şirkete tanınmış olan özel ayrıcalıklar arasında bağlantı olabileceğini değerlendiriyoruz” dedi.

Abone şikayetlerinin takibi/kaynağında çözümlenmesi bakımından da özel önemi olan, hissesi olmasa dahi belediye yönetimlerine şirket yönetim kurulunda temsiline yetki tanıyan kural Ankara'ya özgü olarak kaldırılmıştır. Bu nedenle Ankara Büyükşehir Belediyesi ve dolayısıyla Ankaralıların hak ve menfaatlerinin korunması, Ankaralılara yapılmış bu haksızlığın giderilmesi bağlamında hukuki bir süreç başlatılmıştır.” (HABER MERKEZİ)

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