03 Şubat 2020 12:04
Son Güncellenme Tarihi: 03 Şubat 2020 14:38

Kızıltepe, Cizre ve İdil’de HDP'li belediye meclisi üyeleri belediyeye alınmadı

Kayyum atanan Mardin'in Kızıltepe ve Şırnak'ın Cizre ve İdil belediyelerinin HDP'li meclis üyeleri, belediye binası kapısındaki polisler tarafından içeriye alınmadı.

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Kayyum atanan Kızıltepe Belediyesinin HDP'li meclis üyeleri, belediye binasında girmeye çalışırken polis engeliyle karşılaştı.

Fotoğraf: MA

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    Kayyum atanan Mardin Kızıltepe Belediyesinde meclis toplantısına katılmaları polislerce engellenen HDP'li meclis üyelerine gerekçe olarak "Başkanın böyle bir talebi yok" denildi.

    Mezopotamya Ajanasında yer alan habere göre, kayyum atanan Kızıltepe Belediyesinin HDP'li meclis üyeleri, her ay gerçekleştirilen meclis toplantısına katılmak için belediye binasına girmek istedi. Polisler tarafından durdurulan meclis üyeleri binaya alınmadı. Polisler, meclis üyelerine "Başkan sizi arayıp çağırdı mı" derken meclis üyeleri yasal olarak belediyedeki işlemleri denetleme hakları olduğunu hatırlattı. Bunun üzerine polisler "Başkanın böyle bir talebi yok" diyerek girişe izin vermeyeceklerini söyledi.

    HDP'li meclis üyeleri belediye binasına girmekte ısrar edince bir polis amiri "Eğer işiniz varsa evinize gidin, ben evinize personel göndereceğim" dedi.

    Belediye binası önünde bir süre bekleyen meclis üyeleri daha sonra buradan ayrıldı.

    CİZRE VE İDİL’DE DE MECLİS ÜYELERİ BELEDİYEYE ALINMADI

     

    İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanan Şırnak'ın Cizre ve İdil belediyelerinin HDP meclis üyeleri, her ayın ilk Pazartesi günü yapılan aylık olağan meclis toplantılarına katılmak istedi. Toplu bir şekilde belediye binasına giden meclis üyeleri polis engeliyle karşılaştı.

    Cizre'de polisler ve meclis üyeleri arasında bir süre görüşme gerçekleşti. Polisler, toplantıya dair herhangi bir tebligat yapılmadığı için meclis üyelerini belediyeye almayacaklarını belirtti. Öte yandan polisler belediye meclis üyelerine, “İçerde işleyen düzeni baltalamak için içeri girmek istiyorsunuz” diyerek belediyeye girişlerine izin vermeyeceklerini söyledi. 

    Bunun üzerine meclis üyeleri, toplantılara çağrılmamalarının gerekçesini isteyerek, hazırlamış oldukları “Anayasada belediye mevzuatının 31’inci maddesinin (a) bendindeki herhangi bir feshimiz ve üyeliğimiz düşürülmemiştir. Buna rağmen aylık olağan toplantılara çağrılmıyoruz. Bundan dolayı mevcut belediye başkanvekili yürütme yapabilir, meclis hakkında hiçbir karar alamaz. Kayyum atandıktan sonra aylık olağan toplantılara çağrılmıyoruz. Bundan sonra alınacak kararlara meclis olağan toplantılarına katılmak istiyoruz. Aksi takdirde tarafınıza yazılı bilgilendirilmesini istiyoruz” dilekçesini yazı işleri müdürlüğüne teslim etti.

    İdil’de de belediyeye girmek isteyen meclis üyeleri polisler tarafından engellendi. Polisler, toplantıya dair herhangi bir tebligat yapılmadığı için meclis üyelerini belediyeye almayacaklarını belirtti. Meclis üyeleri burada da yazmış oldukları dilekçeyi yazı işleri müdürlüğüne iletti. Meclis üyeleri konuya dair suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. (HABER MERKEZİ)

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