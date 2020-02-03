Kızıltepe Belediye Meclisi üyeleri belediye binasına alınmadı

Kayyum atanan Mardin Kızıltepe Belediyesinde meclis toplantısına katılmaları polislerce engellenen HDP'li meclis üyelerine gerekçe olarak "Başkanın böyle bir talebi yok" denildi.

Mezopotamya Ajanasında yer alan habere göre, kayyum atanan Kızıltepe Belediyesinin HDP'li meclis üyeleri, her ay gerçekleştirilen meclis toplantısına katılmak için belediye binasına girmek istedi. Polisler tarafından durdurulan meclis üyeleri binaya alınmadı. Polisler, meclis üyelerine "Başkan sizi arayıp çağırdı mı" derken meclis üyeleri yasal olarak belediyedeki işlemleri denetleme hakları olduğunu hatırlattı. Bunun üzerine polisler "Başkanın böyle bir talebi yok" diyerek girişe izin vermeyeceklerini söyledi.

HDP'li meclis üyeleri belediye binasına girmekte ısrar edince bir polis amiri "Eğer işiniz varsa evinize gidin, ben evinize personel göndereceğim" dedi.

Belediye binası önünde bir süre bekleyen meclis üyeleri daha sonra buradan ayrıldı. (HABER MERKEZİ)

Kızıltepe Belediyesine kayyum atandı