HDP'li belediye meclis üyelerinin belediyeye girişi engellendi

Kayyum atanan Mardin’in Kızıltepe, Nusaybin, Derik, Savur, Mazıdağı ile Şırnak’ın Cizre ve İdil belediye meclis üyeleri aylık toplantı için geldiği belediye binasına alınmadı. Polislerce HDP’li Meclis üyelerine “Başkanın böyle bir talebi yok” denildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanan Mardin’in Kızıltepe, Nusaybin, Derik, Savur, Mazıdağı ile Şırnak’ın Cizre ve İdil belediyelerinin Halkların Demokratik Partili (HDP) meclis üyeleri, her ayın ilk Pazartesi günü yapılan aylık olağan meclis toplantılarına katılmak istedi. Toplu bir şekilde belediye binasına giden meclis üyeleri polis engeliyle karşılaştı.

Kızıltepe’de Meclis üyeleri ile polisler arasında tartışma yaşanırken, polisler meclis üyelerine meclisin “Başkanın talebi” üzerine toplanabileceğini söyledi. Atanan kayyumdan “başkan” diye bahseden polisler, “Başkan sizi arayıp, çağırdı mı” derken, meclis üyeleri yasal olarak belediyedeki işlemleri denetleme hakları olduğunu hatırlattı. Bunun üzerine ise polisler, “Başkanın böyle bir talebi yok” diyerek, girişlerine izin vermeyeceklerini söyledi. Nusaybin’de ise meclis üyeleri ile polisler arasında tartışma yaşanırken, polisler meclis üMeclisin “Başkanın talebi” üzerine toplanabileceğini söyledi.

Mazıdağı, Savur ve Derik Belediye Meclis Üyeleri de belediye binasına alınmadı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

Cizre’de polisler ve meclis üyeleri arasında bir süre görüşme gerçekleşti. Polisler, toplantıya dair herhangi bir tebligat yapılmadığı için meclis üyelerini belediyeye almayacaklarını belirtti. Öte yandan polisler belediye meclis üyelerine, “İçerde işleyen düzeni baltalamak için içeri girmek istiyorsunuz” diyerek belediyeye girişlerine izin vermeyeceklerini söyledi.

İdil’de de belediyeye girmek isteyen meclis üyeleri polisler tarafından engellendi. Polisler, toplantıya dair herhangi bir tebligat yapılmadığı için meclis üyelerini belediyeye almayacaklarını belirtti. Meclis üyeleri burada da yazmış oldukları dilekçeyi yazı işleri müdürlüğüne iletti. Meclis üyeleri konuya dair suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. (HABER MERKEZİ)

Kızıltepe Belediyesine kayyum atandı